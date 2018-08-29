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Dünya

Putin 15 generali görevden aldı

Generallerin görevden alınma sebebi ile ilgili açıklama yapılmadı

29 Ağustos 2018 00:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda çalışan 15 generali görevden aldı.

Putin’in imzaladığı ve Devlet Yasal Bilgi Sistemi'nin internet  sayfasında yayımlanan kararnameyle ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri  Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Federal Cezaevi Servisi ve Soruşturma  Komitesinde yöneticilik yapan general rütbesindeki 15 kişinin görevine son  verildi.
Ayrıca kararname ile Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Vladlen Aksenov da  görevinden alındı.
 
Generallerin görevden alınma sebebi ile ilgili açıklama yapılmadı.

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