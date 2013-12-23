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Dünya

Pussy Riot üyeleri serbest bırakıldı

Rusya'da bir katedralde düzenledikleri Devlet Başkanı Putin karşıtı eylem nedeniyle iki yıl ceza alan Pussy Riot grubu üyeleri 20 ay sonra serbest bırakıldı

23 Aralık 2013 17:29

Rusya'da yaklaşık 20 aydır cezaevinde bulunan Pussy Riot müzik grubunun üyeleri Maria Alyokina ve Nadeşa Tolokonnikova serbest bırakıldı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Moskova'daki 'Kurtarıcı İsa' katedralinde düzenledikleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı eylem nedeniyle 2 yıl hapis cezası alan punk grubu Pussy Riot üyeleri Maria Alyokina ve Nadeşa Tolokonnikova serbest bırakıldı.

Grup üyelerinin davasına bakan mahkeme, şarkıcıların eylemleriyle “holiganlık yaparak dinî nefreti tahrik ettiği” hükmüne varmış, Nadeşa Tolokonnikova ve Maria Alyokina'yı ikişer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Rusya Anayasası’nın 20. yıldönümü vesilesiyle ilan edilen aftan yararlanan müzisyenler, 2012 yılının mart ayından bu yana cezaevinde bulunuyordu.

Pussy Riot davası ve şarkıcılara verilen ceza, uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti. Gözlemciler, Rusya lideri Vladimir Putin'in afla Soçi'de yapılacak Kış Olimpiyatları öncesi Batı'da artan eleştirileri yatıştırmayı hedeflediğini öne sürüyor.

Gruptaki üçüncü müzisyen Yekaterina Samutseviç hakkında ise Ekim 2012'deki temyiz duruşmasında katedrale girmeyi başaramadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti.

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