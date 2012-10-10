'Pussy Riot' üyeleri artık özgür

Moskova Mahkemesi, Pussy Riot üyelerinden Ekaterina Samutseviç'i serbest bıraktı. Mahkeme, Maria Alyokhina ve Nadejda Tolokonnikova'nın ise tutukluluğuna devam kararını verdi.

Radikal gazetesinin haberine göre; duruşma sonrası kararı değerlendiren avukat Mark Feygin, “Ekaterina serbest bırakıldığı için mutluyuz. Ancak mahkemenin nasıl grup üyelerine yönelik bu kadar farklı karar verdiğini anlayamadım” dedi.

Feygin, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 'ne bildireceklerini, ve Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in, de konuya ilişkin televizyondan yaptığı açıklamada mahkemeyi etkilediğini savundu.

Putin, Rus NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, grup üyelerine yönelik cezanın doğru olduğunu belirtmişti. Fakat Başbakan Dmitriy Medvedev, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, iki yıllık hapis cezasının faydasız olduğunu dile getirerek, Pussy Riot üyelerinin serbest bırakılmalarını önermişti.