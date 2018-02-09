Pürtelaş sakinleri Cihangir Camii'nin silüetini bozacak binaya karşı

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL (DHA) Beyoğlu\'na bağlı Pürtelaş Mahallesi\'nde mahkeme kararıyla daha önce ruhsatı iptal edilen inşaat, yoğunluk yaratacağı ve Cihangir Camii\'nin görüntüsünü etkileyeceği endişesiyle mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Mahalleliler, inşaat bittiği takdirde Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Cihangir Camii\'nin silüetinin bozulacağını söylediler.Restorasyon çalışmaları devam eden Cihangir Camii\'nin son hâli, devam eden inşaat çalışmaları ile havadan görüntülendi.

DAHA ÖNCE RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Beyoğlu Koruma Amaçlı İmar Planları doğrultusunda , mahkeme kararıyla ruhsatı iptal edilen inşaat, Beyoğlu Belediyesi tarafından yeniden ruhsatlandırıldı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi\'nin ruhsatını iptal etmesine rağmen yeni ruhsatla devam eden inşaat için mahalle sakinleri yeniden yargıya başvurdu.

MİMAR SİNAN\'IN ESERİ OLAN CİHANGİR CAMİİ\'NİN ÖNÜNDE YÜKSELECEK

İnşaatın devam ettiği mahallede Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1559 yılında Mimar Sinan\'a inşa ettirilen Cihangir Camii bulunuyor. Mahalleli, restorasyonu devam eden caminin silüetini bozacağı gerekçesiyle inşaata tepki gösteriyor.

AVUKAT ATALAY: RUHSAT DERHAL İPTAL EDİLMELİ

Bölgede yaşayanlar adına hukuki sürecin takipçisi olan Avukat Can Atalay, \"İstanbul\'un Beyoğlu ilçesinin en önemli camilerinden birisini ve onun silüetini, kentten görünüşünü doğrudan etkileyecek bir inşaat hukuka aykırı olarak tekrar başladı. 2009\'da Beyoğlu\'nu koruma amaçlı nazım imar planı, İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Danıştay, yeni bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekir, diyerek bu kararı bozdu. Bilirkişi incelemesi yeniden yaptırıldı ve plan yeniden iptal edildi. İlk iptal kararından sonra, sözünü ettiğimiz alandaki inşaata esas ruhsat, İstanbul İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Fakat Danıştay \"bilirkişi incelemesi yapılması gerekir, koruma amaçlı nazır imar planını tekrar incelemen gerekir\" dediği için, arada bir boşluk oldu. O boşlukta, İstanbul\'un ve caminin görünümünü doğrudan etkileyecek inşaat, tekrar başlatıldı. İlk kararda imar planı iptal deniyordu. Dolayısıyla ruhsat iptal edilmek durumunda. Bugün de bu durum geçerlidir\" dedi.

Atalay, \"Muhtemelen ileride tazminat davaları ortaya çıkacak. En iyi bilinen talihsiz örnek Zeytinburnu 16/9 binaları. Dayanak imar planı iptalse, kamunun zarara uğramaması , kent silüetinin zarar görmemesi için ruhsatın iptal edilmesi gerekir. Beyoğlu Belediyesi, kamunun zarara uğramaması için inşaatı durdurmalı\" ifadelerini kullandı.

BÖLGE HALKI: CAMİNİN SİLÜETİNİ BOZACAK YAPILAŞMA İSTEMİYORUZ

DHA\'ya konuşan mahalle sakinleri de duruma tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, \"Yapı caminin önünde yükseliyor. Cami tamamen bozulacak. Bu yapıyı istemiyoruz\" dedi. 16 yıldır Cihangir\'de oturan bir diğer mahalle sakini ise \"Burada bir bina yapılmaya başlandı. Daha sonra durduruldu. Çalışmalar son bir aydır tekrar başladı. Binanın 6 katlı ve cam bir bina olacağı söyleniyor. Biz Cihangir\'i güzelleştirmeye çalışıyoruz derken, tamamen cam bir binanın buraya yapılması, caminin ve bütün Cihangir\'in silüetini bozacak\" diye konuştu.

İnşaat alanındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu söyleyen bir başka mahalle sakini, \"İnşaat alanına yapılan tahtaların üzerinde kavgalar, oluyor. Geceleri gürültüden uyuyamıyoruz. Uyarmamıza rağmen herhangi bir önlem alınmadı. Her gece kalp çarpıntısıyla uyanıyorum. Yetkililerden daha güvenli ve doğru bir çalışma yapılmasını talep ediyorum\" diye konuştu.

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