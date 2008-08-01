Puroviç Kayserispor'da

Tempo24 -

Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Kadir Has Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, sezon başından beri santrfor arayışlarının sürdüğünü anımsatarak, Iglesias'ın mukavelesinin karşılıklı feshinden sonra Milan Puroviç'i renklerine kattıklarını kaydetti.





Futbolcudan memnun kalmaları durumunda opsiyonu kullanarak, Puroviç'in 4 yıl daha Kayserispor'da kalmasını sağlayacak şekilde sözleşme imzaladıklarını ifade eden Hurma, ''Milan Puroviç'ten çok umutluyuz. Genç bir oyuncu olmasına rağmen takımına ve milli takım formasıyla ülkesine önemli katkılar sağlamış. Kulübümüze kısa sürede adapte olup, hedeflerimizi gerçekleştirmemize katkı sağlar diye umuyorum. Kayserispor'a hayırlı olsun'' dedi.





Milan Puroviç de Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, başka teklifler almasına rağmen Kayserispor'u tercih ettiğini söyledi.





Kendisinden bekleneni vereceğine inandığını ve bunun için çaba harcayacağını ifade eden Puroviç, ''Maçlarda bütün enerjimi ve performansımı sahaya yansıtacağım. Bu kulübün son yıllarda ligi 4. veya 5. sırada tamamladığını biliyorum. Sizlerle birlikte UEFA ve Şampiyonlar Ligi hedeflerine ulaşmak için çabalayacağım'' dedi.