Pülümürde bulunan cenazenin PKK'nın kaçırdığı öğretmene ait olduğu belirlendi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 3 gün önce Tunceli Pülümür çayında bulunan erkek cesedinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA eşleşmesinde 19 Haziran'da PKK’lılarca kaçırıldığı iddia edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğunun kesinleştiğini bildirildi.

12 Temmuz'da saat 12.20 sıralarında Tunceli-Pülümür karayolunun 25. kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde erkek bir şahsa ait cansız beden bulunmuştu. Tunceli Devlet Hastanesi’nde yapılan ön otopside cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle herhangi bir tespit yapılamadı.

Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cansız bedenden alınan doku örneklerinin, öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesinden alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu belirlendi.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi'nde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen PKK’lı bir grup tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı.