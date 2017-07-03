Pülümür Vadisi'nin milli park ilan edilmesi için bakanlığa başvuruldu

Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Pülümür Vadisi havzasının milli park ilan edilmesi amacıyla Milli Parklar Kanunu hükümleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu'na başvurduklarını bildirdi.

Kent merkezinin yanı sıra Nazımiye ve Pülümür ilçeleri sınırlarındaki havzanın, bilimsel ve estetik bakımdan milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri barındırdığını belirten Yıldırım, havzanın koruma, dinlenme ve turizm alanlarını da içerdiğini kaydetti.

Anadolu parsı bu bölgede

Havzanın, Munzur Dağları silsilesindeki Bağır Dağı'ndan başlayarak önemli ekosistemleri barındırdığını vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Vadide ekosistem çeşitliliği sebebiyle endemizm oranı son derece yüksektir. Vadide Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'ne göre kesin koruma altında olan flora ve fauna türleri ve habitatları bulunmaktadır. Ülkemizde nesli tükendiği sanılan Anadolu parsının bölgede yaşadığına dair bilimsel işaretler bulunmaktadır. Vadide Alacık köyü Karagöl mezrası mevkisinde muhafaza ormanı olarak ayrılan ağaç kümeleri de yer almaktadır."

Yörede Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme hükümlerine göre korunması gereken sahalar olduğuna işaret eden Yıldırım, "BM Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme hükümleri uyarınca da korunması gereken kültürel pratiklerin ifa edildiği alanlar yörede mevcuttur. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi hükümleri uyarınca, havzanın peyzajının korunması gerekir. Havza bir bütün olarak ilginç özelliklere ve güzelliklere sahip olup, topoğrafya ve silüet açısından eşsizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, bu nedenlerle havzanın milli park ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.