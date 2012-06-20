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Dünya

Pulitzer ödüllü Amerikalı yazardan İsrail'e veto

İsrail'in ırkçılık yaptığını belirten Pulitzer ödüllü Alice Walker, 'Mor Yıllar' romanının İbranice yayımlanmasına izin vermedi

20 Haziran 2012 19:15

 

Pulitzer ödüllü Amerikalı yazar Alice Walker, İsrail'in Filistin halkına muamelesi nedeniyle 'Mor Yıllar' (The Color Purple) romanının İbranice yayımlanmasına izin vermedi.
 
Walker, yayın şirketi Yediot Books'a yazdığı mektupta, İsrail'in ırkçılık yaptığını belirtti. Ünlü yazar, eserlerinin İsrail'de yayımlanmasından önce İsrail'in politikalarını değiştirmesi gerektiğini kaydetti.
 
Filistin halkının haklarının savunucusu Alice Walker, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmaya çalışan yardım filosunda yer almıştı.
 

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