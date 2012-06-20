Pulitzer ödüllü Amerikalı yazardan İsrail'e veto

Pulitzer ödüllü Amerikalı yazar Alice Walker, İsrail'in Filistin halkına muamelesi nedeniyle 'Mor Yıllar' (The Color Purple) romanının İbranice yayımlanmasına izin vermedi.
Walker, yayın şirketi Yediot Books'a yazdığı mektupta, İsrail'in ırkçılık yaptığını belirtti. Ünlü yazar, eserlerinin İsrail'de yayımlanmasından önce İsrail'in politikalarını değiştirmesi gerektiğini kaydetti.
Filistin halkının haklarının savunucusu Alice Walker, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmaya çalışan yardım filosunda yer almıştı.