Gazetecilik, haber fotoğrafı, edebiyat ve müzikte mükemmelliği yakalayan kişi ve kurumlara verilen Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Nilüfer Demir'in, üç yaşındaki Suriyeli Alan Kürdi'nin Bodrum kıyılarına vuran cansız bedenini görüntülediği fotoğrafın da yarıştığı 'flaş haber fotoğrafı' dalında, ödülü Thomson Reuters ajansının tüm fotoğraf ekibi ile, New York Times Gazetesi'nden 4 kişilik bir ekip aldı.

Kamu Hizmeti dalında Associated Press, flaş haber dalında Los Angeles Times, Araştırmacı Gazetecilik dalında da Tampa Bay Times gazetesinden Leonora LaPeter Anton ile Antony Cormier, Saratosa Heral Tribüne'den Michael Braga Pulitzer Ödülü kazanan isimler arasında yer aldı.