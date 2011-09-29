-Pulis: Taraftar desteği Beşiktaş'ı etkilemeyecektir STOKE ON TRENT (A.A) - 28.09.2011 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarınki rakibi Stoke City'nin teknik direktörü Tony Pulis, taraftarların yarın kendilerine yoğun destek vereceğini, ancak siyah-beyazlı takımın bundan etkilenmeyeceğini söyledi. Pulis, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, ligde Manchester United ile sahalarında oynadıkları karşılaşmada taraftarların gürültülü bir şekilde kendilerine destek verdiğini hatırlatarak, ''Zaten Beşiktaş böyle ortamlara alışık. Geçen hafta Beşiktaş'ın Antalyaspor ile yaptığı maçta taraftarların desteğini bizzat gördüm'' dedi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın kaliteli kadrosu bulunduğunu, büyük isimlerden oluşan bir ekip olduğunu ve bu durumun da işleri daha zor hale getirdiğini vurguladı. Kulübün yanı sıra kadrodaki birçok oyuncunun da UEFA Avrupa Ligi deneyimini yaşadığını kaydeden Tony Pulis, ''Bu nedenle oyuncularımdan zevk almalarını istiyorum. Kimse bu organizasyonda bizden beklenti içinde değil. Oyuncularımın sahaya çıkıp hiçbir etkide kalmadan en iyisini yapmalarını istiyorum'' diye konuştu.