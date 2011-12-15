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Spor

Pulis: ''Penaltıda maç bitti'' İSTANBUL (A.A)

15 Aralık 2011 00:51

-Pulis: ''Penaltıda maç bitti'' İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Beşiktaş'a 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Stoke City'nin teknik direktörü Tony Pulis, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak penaltıdan sonra maçın bittiğini söyledi. Pulis, Beşiktaş'ın kendilerine büyük baskı uyguladığını kaydederek, ''Golü attıktan sonra kendi sahamıza çekildik. Penaltı ve kırmızı kart pozisyonuna kadar iyi mücadele ettik, oyunun içinde kaldık. Penaltıdan sonra maç bitti'' dedi.  Beşiktaş'ın maçta çok çok iyi oynadığını anlatan Pulis, siyah-beyazlı ekibin iyi ve çok teknik bir takım olduğunu daha önce de söylediğini hatırlattı.  -Özür diledi- Pulis, bir basın mensubunun Avrupa Ligi'nde grup kuralarının çekilmesinin ardından yaptığı ''Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz, ancak Avrupalı bir takımla eşleşmedik'' yönündeki açıklamasını hatırlatması üzerine, ''Bana Türkiye'nin Avrupa'da olmadığını söylediğimi hatırlatıyorsunuz. Bunu söylediğim için özür dilerim'' dedi.  Beşiktaş taraftarlarını değerlendirmesi istenen Pulis, ''Fantastiklerdi. Beşiktaş taraftarı mükemmel bir atmosfer oluşturdu, muhteşemdiler'' diyerek sözlerini tamamladı. 

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