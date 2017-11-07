PÜİS: Benzine Perşembe ya da Cuma günü zam bekleniyor

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Benzinin litresine geçen hafta yapılan 12 kuruşluk zammın ardından, Perşembe ya da Cuma günü yeni bir zam daha bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası\'nın (PÜİS) açıklamasında, \"07-08 Kasım 2017 tarihlerinde motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin grubunda ise Perşembe veya Cuma gününden geçerli olmak üzere fiyat artışı beklenmektedir\" denildi.

\"Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik\"ten dolayı, 31 Ekim\'de benzin grubunda 12 kuruş motorinde ise 17 kuruş zam yapılmıştı.