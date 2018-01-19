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Dünya

Puigdemont: Katalonya'yı Brüksel'den yönetebilirim

Puigdemont, bölgeyi 'yeni teknolojilerin' yardımıyla Brüksel'den yönetebileceğini söyledi

19 Ocak 2018 19:35

İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’da gerçekleşen bağımsızlık referandumunun ardından Belçika’ya kaçan Katalan lider Carles Puigdemont, yenilenen seçimlerin ardından bölgeyi 'yeni teknolojilerin' yardımıyla Brüksel'den yönetebileceğini söyledi. İspanya'ya dönmesi halinde ceazevine girebileceğini vurgulayan Puigdemont "Tek yol bunu (bölgeyi yönetmeyi) özgürce ve güvenli şekilde sürdürmek" dedi.

Catalunya Radyosu'na konuşan sürgündeki eski Katalonya Başkanı Puigdemont, aralık ayında bölgede yapılan seçimlerde ayrılıkçı kamptaki partisi  'Katalonya için Birlikte'nin (JuntsxCat) en fazla oyu alması nedeniyle meşru olarak yönetme yetkisi olduğunu vurguladı.

“Cezaevinde insanlara seslenemeyeceğim”

"Sadece 2 seçenek var. Cezaevinde insanlara seslenemeyeceğim, yazamayacağım ve insanlarla görüşemeyeceğim" diyen ayrılıkçı Katalan lider "Tek yol bunu (bölgeyi yönetmeyi) özgürce ve güvenli şekilde sürdürmek.  Burada çalışabilir ve kurumlarımızın onurunu koruyabilirim" dedi. 

Sözlerini "Bugünlerde büyük şirketler ve akademik araştırma projeleri aslında yeni teknolojiyi kullanmayı becerdi. Bunlar istediğiiz normal şartlar değil ancak Katalonya'yı cezaevinde olabileceğimiz İspanya'dan yönetmek maalesef  daha zor" ifadelerini kullandı.

"Her şeyi değiştirme umudumu kaybetmedim"

Puigdemont ayrıca "Her şeyi değişitrme umudumu kaybetmedim. Neden pes edelim ki? Yanilgiyi kabul edemem insanlar ayrılık için oylarını verdi" dedi.

Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı konusundaki girişimleri nedeniyle İspanya'da hakkında başkaldırı, ayaklanmaya teşvik ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlamalarının olduğu Puigdemont kendi isteği ile Brüksel'e sürgüne gitmişti.

21 Aralık'taki seçimdeki zaferlerinin ardından yerel parlamentodaki koltuğunu geri kazanan Puigdemont partsinin tek başkan adayı.

Ancak Puigdemont bölgeyi Brüksel'den Facebook, Skype ve diğer sosyal medya ve iletişim servislerinin video bağlantıları ile yönetebileceğini belirtiyor. İspanyol basınındaki muhalifleri ise Puigdemont'a bu isteği nedeniyle 'Hologram Başkan' lakabını takmış durumda.

Madrid uzaktan yönetmeye karşı çıkıyor

Madrid hükümeti ise Puigdemont'un Katalonya'yı Brüksel'den yönetmeye başlaması halinde konuyu mahkemeye götüreceği ve özerk bölgenin kontrolünü eline alacağı uyarısını yapıyor.

Ayrılıkçıların çoğunlukta olduğu Katalonya parlamentosu 31 Ocak'ta bölgenin yeni başkanını seçmek için oylama yapacak. 

 

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