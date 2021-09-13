Pubg Mobile UC bütçe dostu fiyatlarıyla sizlerle

Dünyanın konuştuğu Pubg oyununda UC’ler önemli bir yere sahiptir ve yükleme yapmak isteyenler güvenli platformlara yönelmek ister. Bu alanda adını duyurmayı başaran Dijipin, Türkiye’den oyunculara aradıklarını sunar. PubG Mobile UC için SSL ile 3D güvenliği ile ödeme yapılması sağlanır.

Pubg Mobile Nedir?

Pubg, bir hayatta kalma mücadelesi oyunudur. Oyuna başlarken bir uçaktan atlayıp, istediğiniz bir alana kendinizi bırakıyorsunuz. Devamında ise silah ve teçhizatların toplanması ile savaşlar başlıyor. Bu savaşlarda güçlü kalıp, oyun içerisinde hayatta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda da güç elde etmeniz gerekiyor. Oyun ilk başlarken sizi zorlayabilir, bunun nedeni ise bulunduğunuz ortamda birden fazla kişiyle aynı anda mücadele etmeniz gerektiği için. Oyunda tek, iki kişi ya da bir takım olarak arkadaşlarınızla da oynayabilmeniz de mümkün. 100 kişi olarak uçaktan atlayan grup içerisinde hayatta kalmaya çalışırken, ihtiyaç duyduğunuz ilerleyişi de almanız gerekiyor.

Pubg Mobilde En Az Kaç UC Alınmalıdır?

Pubg Mobile oyunu içerisinde farklı UC paketleri bulunur. Bu paketler sırasıyla:

Pubg Mobile 60 UC

Pubg Mobile 325 UC

Pubg Mobile 660 UC

Pubg Mobile 1800 UC

Pubg Mobile 3850 UC

Ve son olarak Pubg Mobile 8100 UC.

Yüzdelik değişen indirimlerimizle ürünlerimiz siz oyuncuları bekliyor. Burda dilediğiniz paketi seçip, oyununuza tanımlayabilirsiniz. Dijipin.com üzerinden hızlı teslimat, güvenilir alışveriş, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti ön planda tutulan bir hizmet verilmektedir.

Pubg Mobile Ucuz UC Nereden Alınır?

Pubg Mobile ucuz UC satın al işlemi için dijipin.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ucuz UC satın al sürecinde müşterinin beklentilerini karşılayan sistemimiz, oldukça güvenilirdir. Burada belirli paketler doğrultusunda işlemler gerçekleşir. Kendi bütçenize ve oyun içerisindeki ilerleyişine uygun sanal para birimini seçip, sepete ekleyebilirsiniz. Online olarak sistem üzerinden satın aldığınız takdirde anında kod elinize ulaşır. Bunu bir yıl ya da satın alınan pakete göre daha fazla bir süre içerisinde kullanabilirsiniz.

Pubg Mobile UC Aktif Etme

Aldığınız UC kodunu “Midas Buy” sitesinde kendi oyuncu ID'niz ile giriş yaptıktan sonra DİJİPİN.COM sitesinden satın aldığınız kodu kolayca ve anında site içinden tanımlayabilir ve direk oyununuza dönebilirsiniz. Kodunuzu hem mobil hem pc emulator için kullanabilirsiniz!