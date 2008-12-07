Puanlar paylaşıldı

Turkcell Süper Lig'de 14. haftada Konya'da oynanan maçta Konyaspor ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.





Turkcell Süper Lig'de 14. hafta maçında Konya'da Konyaspor ile Bursaspor golsüz berabere kaldı.



Konyaspor'da şehri terk eden Tehoue, Bursaspor'da ise genç golcü Sercan Yıldırım kırmızı kart cezası nedeniyle, Yusuf Şimşek ve Krita da sakatlıkları nedeniyle takımlarındaki yerlerini alamadılar.



Ev sahibi Konyaspor'da Caner Altın bu sezon ilk kez forma şansı bulurken, uzun bir aradan sonra teknik direktör Giray Bulak kalede Oğuzhan'a şans verdi. Bursaspor'da ise sakat ve cezalı oyuncuların yerine Volkan Şen, Fabricio Melo ve Zuniga ilk onbirde yer aldı.



İlk yarıda Bursaspor genç futbolcusu Volkan Şen ve Mustafa Sarp ile pozisyon üretmeye çalışırken, forvet oyuncusu Zuniga hücumda yetersiz kaldı. Kaleci İvankov yaptığı kurtarışlarla ilk yarıda göze çarpan isim oldu.



Konyaspor ise tecrübeli golcü Veysel Cihan, Caner Altın ve Erdal Kılıçarslan ile pozisyonlar bulmaya çalışırken, Da Silva Kaue'nin uzaktan şut denemesi ile gol aradı. İlk yarıda gol olmayınca devre golsüz berabere sona erdi.



İkinci yarıda ev sahibi Konyaspor, Bursaspor'a göre daha net pozisyonlar üretmesine rağmen gol atma çabasını gösteremedi. Kalan dakikalarda gol olmayınca maç başladığı gibi golsüz sona erdi.



Bu sonuçla Konyaspor puanını 16'ya çıkartırken, Bursaspor da 19 puana yükseldi.





KONYASPOR: 0 - BURSASPOR: 0





Stat: Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Özgür Çetiner, Mehmet Cem Hanoğlu

Konyaspor: Oğuzhan, Mehmet Çoğum, İsmail Güldüren, Ömer Gündostu, Erhan Albayrak (Dk. 68 Celalettin), Cihan Haspolatlı, Da Silva Kaue, Zafer Demir (Dk. 82 Milos Mihajlov), Erdal Kılıçarslan (Dk. 68 Fahri), Veysel Cihan, Caner Altın

Bursaspor: Ivankov, Veli (Dk. 74 Serdar Aziz), Ömer Erdoğan, İbrahim Öztürk, Mustafa Keçeli (Dk. 44 Yenal), Mustafa Sarp, Bekir, Romashchenko, Volkan Şen, Melo, Zuniga (Dk. 69 Gökhan Güleç)

Sarı Kartlar: Dk. 38 Ömer Gündostu, Dk. 53 İsmail Güldüren, Dk. 54 Zafer Demir (Konyaspor), Dk. 60 Volkan Şen, Dk. 74 Veli (Bursaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada, Volkan Şen'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda top az farkla auta çıktı.



9. dakikada, Mustafa Sarp'ın derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Volkan Şen'in sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



18. dakikada, sağdan Da Silva Kaue'nin kullandığı kornerde, kale önünde topa iyi yükselen Caner Altın'ın kafa vuruşunda, kaleci İvankov topu güçlükle kornere çeldi.



40. dakikada, soldan Romashchenko'nun kullandığı kornerde, uygun pozisyondaki Mustafa Sarp'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



İKİNCİ YARI





47. dakikada Erdal Kılıçarslan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Da Silva Kaue'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



59. dakikada sağdan Da Silva Kaue'nin kullandığı kornerde, arka direkte topla buluşan müsait durumdaki Erhan Albayrak'ın etkisiz vuruşunda top auta çıktı.



72. dakikada Cihan Haspolatlı'nın sağ kanattan ortasında Veysel Cihan'ın göğsüyle indirdiği topla, penaltı noktası üzerinde Zafer Demir buluştu. Bu futbolcunun yerden sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.



Karşılaşma 0-0 sona erdi.