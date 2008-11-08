Puanlar paylaşıldı



Turkcell Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Bursaspor, sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.





Turkcell Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Bursaspor, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Ankaragücü ilk yarıda sadece bir tane önemli gol pozisyonu yakalarken, Leandro bu pozisyonda kaleci Ivankov'u geçemeyi başaramadı.



Güvenç Kurtar yönetimindeki ilk maçına çıkan Bursaspor, ilk yarının sonunda Sercan ile rakip kalede etkili oldu, ancak genç oyuncu skoru değiştiremedi ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıya hızlı başlayan Ankaragücü, 50. dakikada Murat Erdoğan'ın attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen 74. dakikada Romaschenko'nun golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.



ANKARAGÜCÜ: 1 - BURSASPOR: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: İlker Meral, Murat Şahin, Mehmet Cem Hanoğlu

Ankaragücü: Serkan, Elyasa, De Souza, Chaabani, Murat Duruer (Dk. 79 İbrahim), Gökhan (Dk. 84 Iglesias), Cem Can, Barbaros, Murat Erdoğan, Leandro (Dk. 46 Metin), Jaba

Bursaspor: Ivankov, Veli, Ömer, İbrahim, Romaschenko(Dk. 86 İsmail), Sercan (Dk. 74 Zuniga), Mustafa Keçeli, Yenal, Volkan, Yusuf, Gökhan (Dk. 65 Melo)

Goller: Dk. 50 Murat Erdoğan (Ankaragücü), Dk. 73 Romaschenko (Bursaspor)

Sarı kart: Dk. 55 Barbaros (Ankaragücü)





MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada ceza alanı dışından Elyasa'nın şutunda, top üstten auta çıktı.



36. dakikada sağdan Murat Erdoğan'ın ortasında ceza alanı içinde arka direkte Jaba'nın kafayla indirdiği topa Leandro'nun uygun durumda vuruşunda, kaleci Ivankov'un ayaklarından dönen topu savunma uzaklaştırdı.



45. dakikada Romaschenko'nun pasıyla ceza alanı dışından sol çaprazda topla buluşan Sercan'ın, ileriye çıkan kaleci Serkan'ın üzerinden aşırtmak istediği top üstten auta çıktı ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



İKİNCİ YARI

50. dakikada Metin'in pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Murat Erdoğan, yerden bir vuruşla topu filelere göndererek, Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.



58. dakikada Yusuf'un sağdan ortasında, arka direkte Volkan'dan önce kaleci Serkan topu tokatlayarak, kornere çeldi.



60. dakikada Metin'in ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Ivankov'da kaldı.



73. dakikada ceza alanının hemen dışından serbest vuruş kullanan Romaschenko, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek, beraberliği sağladı: 1-1



77. dakikada Melo'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Volkan'ın vuruşunda, top kaleci Serkan'da kaldı.



81. dakikada Bursaspor savunmasında Veli'nin kafayla uzaklaştırmak istediği top, sağ çaprazda Metin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleye paralel giden topa Jaba yetişemeyince meşin yuvarlak auta çıktı.



90. dakikada ceza alanı dışından Chaabani'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Ivankov ilk hamlede kontrol ettiği topu elinden kaçırınca, meşin yuvarlak kornere çıktı.



Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

