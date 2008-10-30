Puanlar paylaşıldı

Galatasaray, Fortis Türkiye Kupası´ndaki ilk maçında son haftaların formda takımı Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı



Ligde Eskişehirspor karşısında aldığı yenilgi sonrası kupada moral bulmak isteyen Galatasaray, aradığını bulamadı. Fortis Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Ankaraspor deplasmanına çıkan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Yenikent Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında duran toplardan kazanılan iki gol vardı.



Atak başladığı karşılaşmanın 8. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Ümit Karan'ın kafa vuruşuyla Galatasaray 1-0 öne geçerken, ilk yarının skorunu yine bir köşe vuruşunda Ankarasporlu De Nigris belirledi.



İki takımın da çok top kaybı yaptığı ikinci devrede Ankaraspor gole daha yakın görünen taraftı. Ev sahibi ekip, 48'de Bilal ve 66'da Neca ile net fırsatları kaçırırken, konuk Galatasaray ise savunmada kaldığı bölümde etkili kontrataklar üretemedi.



90 dakika sonunda taraflar puanları paylaşarak, Fortis Türkiye Kupası B Grubu'na 1 puanla başladılar.



ANKARASPOR: 1 - GALATASARAY: 1

Stat: Yenikent ASAŞ

Hakemler: İlker Meral, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Metin

Ankaraspor: Senecky, Erhan, Risp, Batak, Uğur, Özer, Hürriyet (Dk. 12 Neca), Adem, Theo, Bilal, De Nigris

Galatasaray: Aykut, Sabri, Murat, Servet, Volkan, Arda, Meira, Mehmet Güven, Kewell, Lincoln, Ümit Karan

Goller: Dk. 8 Ümit Karan (Galatasaray), Dk. 45 De Nigris (Ankaraspor)





MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Özer'in pasıyla ceza alanı sol çarprazında buluşan Bilal'in vuruşunda, kaleci Aykut'u geçen top yandan auta çıktı.



8. dakikada Lincoln'ün sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Ümit Karan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.



17. dakikada Galatasaray ceza alanı önünde topla buluşan Uğur'un sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



45. dakikada Bilal'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, altıpas içinde yükselen De Nigris, kafa vuruşuyla topu Galatasaray filelerine gönderdi: 1-1.



48. dakikada Galatasaray ceza yayının önünde topla buluşan Bilal'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



65. dakikada ceza alanında oluşan karambolde topu önünde bulan Neca'nın vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üst direkten döndü.



69. dakikada ceza alanı içindeki Arda'nın geriye çıkardığı pasla buluşan Ümit Karan'ın sert şutunda, top üstten az farkla auta çıktı.



77. dakikada Mehmet Çakır'ın sağ taraftan ortaladığı topu kaleci Aykut elinden kaçırdı. Müsait pozisyondaki Neca'dan önce Galatasaray savunması araya girerek tehlikeyi önledi.



83. dakikada ceza alanı içinde kafa topuna çıkan Neca ile Servet çarpışınca, Ankarasporlu futbolcu bir süre yerde kaldı. Neca, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



