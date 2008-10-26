Puanlar paylaşıldı



Turkcell Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'la Gençlerbirliği 2-2 berabere kalırken, Denizlispor'lu İzzet Akgül, attığı 2 golle takımına hayat verdi.





Denizlispor'la Gençlerbirliği, Turkcell Süper Lig'in 8. haftasında Denizli'de 3 puan mücadelesi yaptı. Karşılaşmaya 2-2 eşitlikle sona ererken, iki takım da 1 puanla yetindi.



Karşılaşmaya birinci dakikada Troisi'nin attığı golle başlayan Gençlerbirliği, 10. dakikada İzzet'in kaydettiği gole engel olamadı ve skora 1-1 eşitlik geldi.



Rakip kaleye etkili gelen başkent ekibi, 45. dakikada Djite'nin attığı golle skoru 2-1'e getirerek bir kez daha öne geçti ilk yarı aynı skorla tamamlandı.



Seyircisi önünde 3 puan kaybetmek istemeyen Denizlispor, İkinci yarıda daha etkili oldu.



Karşılaşmanın 79. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İzzet Akgül, topu bir kez daha filelerle buluşturarak 2-2 eşitliği sağldı.



Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.





DENİZLİSPOR: 2 - GENÇLERBİRLİĞİ: 2

Stat: Atatürk

Hakemler: Hakan Özkan xx, Adil Sinem xx, Murat Şahin xx

Denizlispor: Cenk xx, Feridun xx, Kratochvil xx (Dk. 82 Braga x), Burak xx, Çağlar xx, Musa Sinan xx, Tomas xx, Yusuf xx, Selahattin xx (Dk. 80 Murat x), İzzet xx, Roberts xx

Gençlerbirliği: Periç xx, Erkan x (Dk. 22 Addo xx), Emre xx, Traore xx, Hakan xx, Burhan xx (Dk. 77 Kerem x), Mehmet Nas xx, Troisi xx, Engin xx, Mustafa xx (Dk. 61 Kane xx), Djite xx

Goller: Dk. 1 Troisi, Dk. 45 Djite (Gençlerbirliği), Dk. 10 ve 85 İzzet (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Burak (Denizlispor), Dk. 82 Engin (Gençlerbirliği)



MAÇTAN DAKİKLAR

1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Troisi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



10. dakikada Roberts'in sol kanattan ortasında topla buluşan İzzet, topu Gençlerbirliği kalesine gönderdi: 1-1



22. dakikada topla buluşan İzzet'in vuruşunda kaleci Periç, ayağıyla topu kornere attı.



45. dakikada Gençlerbirliği'nden Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



45. dakikada Mustafa'nın pasında topla buluşan Djite, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2



Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.







İKİNCİ YARI

55. dakikadaki Gençlerbirliği atağında Mehmet Nas'ın pasıyla rakip ceza alanına giren Burhan'ın vuruşunda kaleci Cenk topu çelmeyi başardı.



63. dakikada Roberts'ın şutunda kaleci Periç'in uzaklaştırdığı topu yakalayan İzzet'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



73. dakikada Denizlispor'un köşe vuruşunda ceza alanı içinde yaşanan karambolde top ağlara gitti, ancak hakem Hakan Özkan, kaleci Periç'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü vermedi.



85. dakikada Denizlispor'un beraberlik sayısı geldi. Roberts'in pasında topla buluşan İzzet, topu ağlara gönderdi: 2-2.



Maç, 2-2'lik skorla tamamlandı.

