Puan Fatih Tekke'den



Rusya Premier Ligi'nde Dinamo Moskova'yı konuk eden Zenit St.Petersburg, galibiyet için çıktığı maçta bir puanı son dakikalarda Fatih Tekke'nin attığı golle kurtardı. Ancak UEFA Kupası'na katılmayı garantileyemedi.



Haftaya 44 puanla 5. sırada giren Zenit, 50 puanlı Dinamo Moskova karşısında kazanmak zorundaydı. Ligin son iki haftasında sadece UEFA Kupası şansı bulunan Zenit, 57. dakikada Fernandez'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. En azından 1 puan için bastıran Dick Advovaat'ın öğrencileri 79. dakikada Fatih Tekke ile 1 gol buldu ve maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Takipçileri Sovetov ve Spartak'ın puan kaybetmesiyle şansını sürdüren Zenit, Avrupa kupalarını garantileme fırsatını kullanamadı. Mavi beyazlıların haftaya Spartak Moskova deplasmanında en az 1 puan almak zorunda. Dinamo ise haftaya 1 puan alırsa Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynama hakkı kazanacak.

