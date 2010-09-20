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Spor

PUAN 3 SEZON SONRA GELDİ İSTANBUL (A.A)

20 Eylül 2010 03:11

-PUAN 3 SEZON SONRA GELDİ İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ezeli rakibinden Kadıköy'de 3 sezon sonra puan aldı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda sarı-lacivertli takımla yaptığı son 3 sezondaki lig derbilerini kaybeden siyah-beyazlı ekip, 86. dakikada Guti'nin penaltıdan attığı golle bu kez yenilmedi.   Bu arada, Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'deki lig maçlarında son 6 sezondur yenemiyor. Fenerbahçe'nin, Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilmediği son 6 lig maçının sonuçları şöyle:   Tarih          Sonuç (FB-BJK) ---------        ----- 26.02.2006       2 - 2 19.11.2006       0 - 0 03.11.2007       2 - 1 29.11.2008       2 - 1 18.04.2010       1 - 0 19.09.2010       1 - 1 

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