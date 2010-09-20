-PUAN 3 SEZON SONRA GELDİ İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ezeli rakibinden Kadıköy'de 3 sezon sonra puan aldı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda sarı-lacivertli takımla yaptığı son 3 sezondaki lig derbilerini kaybeden siyah-beyazlı ekip, 86. dakikada Guti'nin penaltıdan attığı golle bu kez yenilmedi. Bu arada, Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'deki lig maçlarında son 6 sezondur yenemiyor. Fenerbahçe'nin, Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilmediği son 6 lig maçının sonuçları şöyle: Tarih Sonuç (FB-BJK) --------- ----- 26.02.2006 2 - 2 19.11.2006 0 - 0 03.11.2007 2 - 1 29.11.2008 2 - 1 18.04.2010 1 - 0 19.09.2010 1 - 1