PTT'nin 'T'si mobil olarak geri döndü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''PTT, Memleketin her yerinde 4 bin 507 tane PTT noktasında vatandaşlara anlık telefon hizmeti verir hale geldi'' dedi.

Bakan Yıldırım, PTTcell'in tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, PTT'nin yeni bir işe girdiğini belirterek, amaçlarının milletin birbiriyle buluşması, erişilebilir bir ülke hedefini gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

İnsanların nerede olurlarsa olsunlar birbiriyle iletişimlerini hızlı ve rahat yapabilmeleri için nüfusu 1 ile 500 arasında olan 2 bine yakın yerleşim yerine alt yapı kurulması için ihale yapıldığını anlatan Yıldırım, 2 yıl içinde Türkiye'nin kırsal kesiminin kapsama alanına alınacağını ifade etti.

Yıldırım, ''1995'te PTT'nin T'sini aldılar, diye PTT'ciler üzülmüştü. Posta, telefon, telgraf diye bilinen PTT'nin T'si geri geliyor. Telefon gitmişti, şimdi geri geliyor, ama bu dönüş muhteşem bir dönüş. Artık PTT, memleketin her yerinde 4 bin 507 tane PTT noktasında vatandaşlara anlık telefon hizmeti verir hale geldi'' diye konuştu.

Eskiden insanların telefonla konuşmak için sıraya girdiklerini anımsatan Yıldırım, şimdi vatandaşların PTTcell'i alacaklarını ve yükledikleri kadar konuşacaklarını söyledi.

PTTcell'in tarifeleri hakkında bilgi veren Yıldırım, 5 dakikası 30 kuruş ve 3 bin dakika bedava konuşma fırsatı sağlayan tarifenin cazip olduğunu söyledi. Anadolu'da insanların konuşmayı sevmediğini dile getiren Yıldırım, ''2 dakika 10 kuruş, tarifesi yaparsanız telefonu bir muhabbet etme aracı değilde, köyde, tarlada, dağda, bayırda işi gücü olan vatandaşa da hizmet yapmış olursunuz. 5 dakika 30 kuruş devam etsin. Ama bir de 2 dakika 10 kuruş, olursa bu iş tadından yenmez. Benimki sadece fikir. Ama hesabını yapın'' dedi.

PTT Genel Müdürü Osman Tural da bu tarifenin yapılacağını söylemesi üzerine Bakan Yıldırım, ''İyi hayırlı olsun'' dedi.

PTT'nin her 2-3 haftada bir yeni bir hizmetle milletin karşısına çıktığını belirten Yıldırım, 2000'li yıllarda PTT'nin aylık 2 milyon 400 işlem yaparken, bugün bu sayının 26 milyona yükseldiğini söyledi.

170 yıllık geçmişi olan PTT denilince insanların aklına telefon geldiğini anlatan Yıldırım, PTT'nin telefon kısmının dönüş yaptığını kaydetti.

Geçen hafta tanıtımı yapılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti hakkında da bilgi veren Yıldırım, KEP hizmetiyle bilgisayardan gönderilen mesajların resmiyet kazanacağını anımsattı.

Göreve geldiğinde PTT'nin 7 kalem hizmeti olduğunu bugün ise hizmet kaleminin 255'e yükseldiğini bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:

''Bu durumun PTT çalışanlarının yükünü arttırdı. Ama insanlar çalışmaktan şikayet etmez. İnsanlara en büyük zulüm onları tatmin edecek iş olmamasıdır. O bakımdan PTT işin artmasından şikayet etmiyor. Bunun karşılığını tam anlamıyla veremiyoruz. Daha iyi şartlarda, daha fazla parasal imkanlar sağlamamız lazım. Bunun için de PTT Kanunu hazır. Onu çıkarttığımızda PTT birçok kararını kendisi vermeye başlayacak.''

PTT'nin sürdürülebilir büyüme ve strateji için daha serbest çalışması gerektiğini belirten Yıldırım, ''O düzenlemeyle; çalıştınız, çok kar ettiniz, fazla iş çıkarttınız. İş yerine kazandırırsanız, teşvik sabit olursa başarı sürekli olur. PTT bunu sağlamış olacak'' dedi.P

PTT'nin hizmetleri ve çağrı merkezleri hakkında bilgi veren Yıldırım, PTT çağrı merkezinin ücretli olup olmadığını sorduğu Tural'dan bu hizmetin ücretsiz olduğu yanıtını aldı. Daha sonra Avea ile PTT'nin PTTcell'den ne kazandığını sorduğu Tural'dan ''İkimizde kazanmıyoruz Sayın Bakanım, vatandaşa kazandırıyoruz'' cevabını alan Yıldırım, ''Bırak bunu yemezler, hayır işini vakıflar yapar, ikinizde ticarethanesiniz. Mutlaka bir şey olacaktır, az da olsa damlayacaktır. Ama vatandaş kazanacaktır, ben onu görüyorum'' diye konuştu.



-''HGS'de erteleme yok''-



Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) abone sayısını Tural'a soran Yıldırım, 1 milyon 600 bin HGS etiketinin satıldığı bilgisi üzerine, HGS'de erteleme olmayacağını, bu ay sonunda Kartlı Geçiş Sistemi'nin (KGS) kalkacağını söyledi.

KGS kartı sahiplerine çağrıda bulunan Yıldırım, KGS gişelerinin kalkacağını, mutlaka HGS ya da OGS'ye geçilmesi gerektiğini, kartlarında bulunan kontörlerin 1 yıl içinde HGS etiketlerine aktarılabileceğini kaydetti.

Konuşmasının ardından PTTcell'in takılı olduğu cep telefonun hediye edilmesi üzerine Bakan Yıldırım, hat ücreti olan 20 lirayı PTT Genel Müdürü Tural'a verdi.

PTTcell merkezinden, ''Hoş geldin'' araması yapan müşteri temsilcisi ile konuşan Yıldırım, ''Bu konuşmalar, bizim kontörden mi gidiyor, sizin kontörden mi düşüyor?'' diye sordu. Müşteri temsilcisinin ''Bizim kontörden düşüyor'' demesi üzerine Yıldırım, ''O zaman devam et'' dedi.

Yıldırım, kampanya hakkında bilgi veren müşteri hizmetleri temsilcisine, 2 dakikalık konuşmanın kaç para olduğunu sordu. 2 dakikalık konuşmanın da 30 kuruş olduğunu söyleyen müşteri temsilcisine Yıldırım, ''Burada sizin bilmediğiniz bir mevzu var. Madem ki ilk müşteriyiz, bizim de vatandaşa bir hayrımız dokunsun. Türkiye dinliyor, 2 dakika 10 kuruş, bunu da ilave edebilirsiniz. 5 dakika 30 kuruş, 3 bin dakika bedava... Gerisini sen anla. Tamam, işi bağladık'' diye konuştu.



PTT Genel Müdürü Osman Tural, PTT Genel Müdürlüğü'nün 173 yıldır bu memleketin ve milletin hizmetinde olduğunu ifade etti.

PTT'nin tarihi geçmişiyle övünürken, geleceği şekillendirerek, bugünün ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir hizmet anlayışıyla yola devam ettiğini dile getiren Tural, iş ve işlem çeşitliliğini, gelecekte insanların ihtiyaçlarını belirleyerek, şekillendirmeye gayret ettiklerini söyledi.



-Mobil şebeke ve teknik alt yapı Avea'dan-



Avea CEO'su Erkan Akdemir ise 173 yıllık tarihi ile Türkiye'nin en köklü kurumlarından bir olan PTT'nin, PTTcell markasıyla mobil iletişim sektörüne giriş yaptığını belirterek, PTT'nin telefonu simgeleyen ''T''sinin mobil olarak geri döndüğünü söyledi.

İlk aşamada faturasız tarife ile 200 PTT merkezinde satışa sunulacak olan PTTcell'in, Mart ayı sonunda tüm PTT merkezlerinde satılmasının hedeflendiğini ifade eden Akdemir, ''PTT'nin telefonu simgeleyen T'sini mobil olarak geri döndüren PTTcell'in, mobil şebeke ve teknik alt yapısı ise Avea tarafından oluşturuluyor'' dedi.