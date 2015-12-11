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Yaşam

PTT'nin bastığı Aziz Sancar pullarına büyük ilgi

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Nobel Kimya Ödülü'nü almasının anısına basılan pul ve zarflara talep yoğun

11 Aralık 2015 21:05

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, Nobel Kimya ödülünü almasının ardından PTT'nin 10 Aralık'ta çıkardığı 100 bin pulun 11 bini, 2700 zarfın 1500'ünün satıldığı öğrenildi. 

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, PTT'nin bastığı pul ve zarfın üzerinde yer alan fotoğraf ile kimya Nobeli almasını sağlayan çalışmanın özeti olan görsel Aziz Sancar tarafından hazırlandı. Ancak Aziz Sancar, kendi adına basılan pula henüz dokunmadı. PTT yetkilileri, 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelecek olan Sancar'a sunulmak üzere hazırlık yapıldığı bilgisini verdi. 

Üzerinde Aziz Sancar'a ait görsellerin bulunduğu anma pulu 2,80 liradan; ilk gün zarfı ise 3,75 liradan satılıyor. Pul ve zarflar, PTT merkez müdürlüklerinden ve www.filateli.gov.tr adresinden alınabiliyor. PTT yetkilileri, pullara hem yurtiçinden hem de yurtdışından büyük ilgi olduğunu belirterek, çok kısa sürede tüm pulların satılacağı tahmininde bulunuyor.




Prof. Dr. Aziz Sancar, hücreleri hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştü.

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