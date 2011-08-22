-PTT'den kargo hizmetlerine yeni düzenleme ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - PTT Genel Müdürlüğü gönderilerini daha hızlı ulaştırmak ve daha dengeli ücretlendirme yapabilmek için yeni sınıflandırma sistemini hayata geçirdi. PTT Genel Müdürü Osman Tural, kargo hizmetlerine Temmuz 2008'de başladıklarını anımsattı. Uygulamada, klasik postayla kargo hizmeti arasında daha küçük hacimli ve düşük ağırlıklı olan, ''kurye'' şeklinde adlandırılan bir bölümün oluşturulması gerektiğinin ortaya çıktığını belirten Tural, ''Taşıyabileceğimiz herşey kargo olarak geçiyordu. Dolayısıyla 50 gramlık bir gönderiyle 100 kiloluk gönderileri aynı kapsamda değerlendiriyorduk. Bunların ücretlendirmesini ve taşımasını aynı ortamda yapıyorduk. Dolayısıyla bir dengesizlik vardı, onu gidermek adına bunu yaptık. Esas olan 2 kilogram ve 2 desimetreye kadar olan gönderileri kurye, bundan büyük olanları kargo olarak sınıflandırdık'' diye konuştu. Koli/kargo, Acele Posta Gönderisi (APS) ile Kapıdan Kapıya Teslim Gönderisi (KKTS) olarak adlandırılan posta gönderilerinde yeni bir sınıflandırmaya gidildiğini ve bunları ''Kurye'', ''Şehiriçi Ekpres Kurye'', ''Nitelikli Kurye'', ''Kargo'' ve ''VIP Kargo'' adları altında sunacaklarını anlatan Tural, gönderilerin şehir içi ve şehirler arası olarak ayrı ayrı ücretlendirileceğini vurguladı. Tural, APS tebligat ve KKTS tebligat hizmetinin uygulamadan kaldırıldığını, bunların yerine ''Hızlı Tebligat'' hizmeti başlatıldığını da ifade ederek, ''Postaya verilen tebligatın şehir dağıtım alanı içerisinde 1 gün, il sınırları içerisinde kabulünden itibaren en geç ertesi gün, iller arasında ise kabulden itibaren en geç 2 gün sonra teslimini hedefliyoruz'' dedi. -''Kurye'' gönderiler motosikletle dağıtılacak- Osman Tural, bundan sonraki süreçte düşük ağırlıklı gönderilerin büyük çaplı olanlarla aynı araç içerisinde ulaştırılmayacağını, kuryelerin çok daha hızlı teslim edileceğini kaydetti. PTT'nin araç ihtiyacı doğrultusunda filosunu artırdığını belirten Tural, ''Araç filomuzdaki 2 bin 824'ü motosiklet ve scooter olmak üzere 5 bin 620 taşıt ve bin 285 bisikletle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz'' dedi. Tural, ''Kuryelerin teslimini motosikletli arkadaşlarımız yapacak. Bu hizmeti şehir içi ve şehir dışı olarak ayırdık. Aynı ilin içerisindekiyle şehirler arası kurye ücretleri de artık farklı olacak. İmza karşılığında alıcılarına teslim edilecek, hasar ve kayıp hallerinde hak sahiplerine tazminat ödeyecek şekilde düzenledik'' diye konuştu. ''Nitelikli kurye'' tanımına pasaport, ehliyet, vize ve çek gibi değerli kağıt olduğu bildirilen gönderileri dahil edeceklerini anlatan Tural, ağırlığı 30 kilograma kadar olan ve aynı gün teslim edilmesi istenilen gönderilerin ''Şehir İçi Ekspres Kurye'' tanımına alındığını ifade etti PTT Genel Müdürü Tural, şunları kaydetti: ''İhtiyacı ve beklentileri karşılayacak sistemler üretmenin derdindeyiz. Burada yapılacak çalışmalar ve uygulamada ortaya çıkacak sorunlar sonucu bunlar değiştirilebilir. PTT'nin Posta, Banka ve Lojistik bölümleri var. Postayla lojistik birbirine karışmış şekildeydi. Lojistik bölümünü kargo ve kurye olarak iki ayrı sınıfa ayırdık. Düzenlemeyle kabul ve teslim arasındaki izleme sürecini iyileştireceğiz. Kargo ve kurye aynı araç içerisinde taşınmayacak. Böylece daha hızlı taşıma yapacağız ve daha kısa sürede teslimi sağlayacağız. Büyük çaplı gönderilerle 'kurunun yanında yaş da yanmasın' diye aynı anda götürülüp teslim edilemeyecek malzemeleri birbirinden ayırıyoruz. Kargo normal süresinde ulaştırılacak, ama kuryeler daha kısa sürede teslim edilecek.''