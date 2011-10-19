-PTT ve DHMİ'nin hesapları ibra edildi TBMM (A.A) - 19.10.2011 - TBMM KİT Komisyonunda, PTT ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2009 yılı hesapları ibra edildi. Komisyonda ilk olarak milletvekilleri Hakkari'deki saldırıyı kınadı. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, herkes gibi kendisinin de saldırı ve şehit haberlerinden dolayı büyük üzüntü yaşadığını ve bu nedenle komisyon çalışmalarının ertelenmesini istedi. Komisyon Başkanı Fahrettin Poyraz ise terörün amacının hayatın normal akışını kesintiye uğratmak olduğunu, bu nedenle ertelemenin doğru bir tavır olmadığına inandığını söyledi. Daha sonra PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tural, kurumun faaliyetleri hakkında Komisyon üyelerine bilgi sundu. Soygun ve gasp olaylarına değinen Tural, bu tür olayların en çok yaşandığı 2006 yılına göre, yüzde 88,4 azalma olduğunu ifade etti. Tural, bu olayların önlenmesi amacıyla 14 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi. Osman Tural, kurumun 2011 yılında 1 milyar 894 milyon TL gelire karşılık, 1 milyar 654 milyon TL gider ile 240 milyon TL kar hedeflediğini ve şu ana kadar 104 milyon TL'lik kara ulaştıklarını bildirdi. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ihalelerin kime nasıl verildiğinin ve hizmet alımıyla çalıştırılan işçiler için ödenen kıdem tazminatı miktarının açıklanmasını istedi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 2003 yılından itibaren taşeronlaştırmanın yapıldığını ve bunun işçi köleliği olduğunu savundu. Taşeron köleliğine hep beraber bir çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Erdoğdu, ''Hiçbirimiz oyumuzu bu insanların ekmek parası üzerinden almamalıyız'' dedi. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de hizmet satın alımının mantıklı bir iş olduğunu ancak Kamu İhale Kanunu'nda birtakım sıkıntılar olduğuna değindi. CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ise bir kurumda çok çeşitli firmalardan insanlar bir arada çalışıyorsa, yönetim ve denetimin çok zor olduğunu öne sürdü. CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Türkiye'de 12 Eylül döneminde kıdem tazminatına sınırlama getirdiğini hatırlatarak, ''12 Eylül düzeninin bile başaramadığı kölelik zihniyeti, yeni düzenlemelerle zirveye çıkacak'' diye konuştu. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da yüklenici firmaların, işçilerin kıdem tazminatını cebe atmak için çalışanların 11 ayını doldurduktan sonra iş akdini feshettiğini savundu. AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca da kıdem tazminatı konusunun istismar edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Taşeronlaşmanın verimliliği sağlamak için ortaya çıktığını anlatan Karaca, PTT Genel Müdürlüğünün hem hizmette çeşitliliği sağladığını hem de sosyal sorumluluk projelerine imza atarak başarılı çalışmalar yaptıklarına dikkati çekti. Kurumun bütçesinde de büyük ölçüde bir büyüme olduğunu söyleyen Karaca, CHP'lilerin KİT'lerin kötü yönetildiğine dair eleştirilerine halkın en iyi cevabı seçimlerde verdiğini ifade etti. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, PTT Genel Müdürlüğünün 2009 yılı hesapları ibra edildi. -DHMİ'nin hesapları- DHMİ'nin faaliyetleri hakkında Komisyon üyelerine bilgi veren Genel Müdür Orhan Birdal da kurumunun 2010 yılında 1 milyar 635 milyon TL gelir, 906,9 milyon TL gider ve 746,3 milyon TL kar ettiğini açıkladı. Bu yıl tüm havaalanları için 20 yılı kapsayan bir master plan hazırladıklarını anlatan Birdal, ayrıca, hava trafik kontrol alt yapılarının yenilendiğini anlattı. Birdal, basında yer alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı yeni uçak için yeni bir hangar yapıldığı iddialarını soran CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i yanıtlarken, eski hangarın 1 ya da 2 uçak alabildiği için yeni bir hangar inşaatının devam ettiğini ve bu hangardan devlet envanterinde bulunan uçakların yararlanacağını söyledi. Görüşmelerin ardından DHMİ Genel Müdürlüğünün 2009 yılı hesapları ibra edildi.