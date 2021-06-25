PTT, üst düzey yetkililerine makam araçları için yılda 120 depoya kadar benzin tahsis etmiş

PTT'nin üst düzey yöneticilerine makam araçlarını kullanmaları için yılda 120 depoya kadar akaryakıt tahsis edildiği ortaya çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) üyesi Deniz Yavuzyılmaz söz konusu akaryakıt ayrıcalığını gündeme taşıdı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre PTT'nin genel müdürü, genel müdür yardımcıları daire başkanları ve yönetim kurulu üyelerine makam araçlarında kullanmaları için yılda 6 bin litreye kadar akaryakıt verdiği belirtiliyor.

Genel müdür için yılda 120 depo, genel müdür yardımcıları için 80 depo, daire başkanlarına 60 depo akaryakıt temin ediliyor.

Aralarında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da olduğu 5 Yönetim Kurulu üyesine ise sınırsız miktarda benzin tahsisi yapıldı.

CHP'li vekil Yavuzyılmaz kararın PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Onayıyla alındığını belirterek "2019 yılında genel müdür için yıllık 6 bin litre. Genel müdür yardımcıları için yıllık 4 bin litre. Daire başkanları için yıllık 3 bin litre akaryakıt tahsis edilmiştir. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri için de yakıt tüketiminde sınırlama yok. Genel müdüre aylık tahsisin maliyeti 4 bin liraya yakın" dedi.

Yavuzyılmaz'ın gündeme getirdiği konuya ilişkin açıklama yapan PTT yetkilileri ise prosedür kapsamında yakıt limitlerine ilişkin işlemler gerçekleştirdiklerini savundu.

Yetkililer "Araçlarımızın tükettiği yakıt miktarları yakıt tanıma sistemi ile sürekli takip edilmekte olup herhangi bir israf söz konusu değildir” cevabını da verdiler.