PTT teknisyenliğinden 60 milyon dolarlık ihracata

PTT'de telefon teknisyeni olarak görev yapan Köseoğlu, 1972 yılında memuriyeti bırakıp Kayseri'de küçük bir atölyede civata ve somun üretmeye başladı.Daha sonra memuriyetteki mesleği ile alakalı olarak telekomünikasyon sektörüne kayan Köseoğlu, ilk olarak telefonun madeni para ile çalışmasını sağlayan kumbaralı telefon üretti. Köseoğlu, o dönemde kurduğu şirketine de "kumbaralı telefon" un kısaltması olan Kumtel ismini verdi.Telefon üretiminin yanı sıra ısıtıcı ve pişirici ürünlerine yönelen Kumtel firması, bugün fırın, ocak, küçük ev aletleri, ısıtıcı ve telefon üretmeye devam ediyor. Firma, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 120 bin metre karelik alanda üretip yaparak, 2 bin 200 kişiye istihdam sağlıyor.Bu yıl, 60 milyon dolarlık ihracat yapan firma, 89 ülkeye ihracat yapıyor. Firmanın gelecek yıl ki ihracat hedefi ise 100 milyon dolar.Kumtel ve Luxell markalarıyla üretim yapan firma, bu yıl infrared ısıtıcı sektörüne ağırlık verdi.Kumtel Yönetim Kurulu Başkanı Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, infrared ısıtıcı teknolojisinin Türkiye'de son birkaç yılda gelişmeye başlayan yeni bir yöntem olduğunu, teknolojik gelişmeleri takip ederek bu alana yönelik çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.Bu sistemde en kaliteli ürünü üreterek rakiplerini geride bırakmak istediklerini kaydeden Köseoğlu, şu bilgileri verdi:"Infrared ısıtıcı üretiminde yeni teknolojiler kullanarak kaliteyi artırmak için ar-ge çalışmalarına önem verdik. Rakiplerimize üstünlük sağlamak için yeni yöntemler geliştirdik. Öncelikle, bu alanda dünya devi olan İsveç'in Kanthal firması ile anlaşarak, ısıtıcılarda kullanılan rezisdansları bu firmadan almaya başladık. Piyasada 3-4 dolara bile rezisdans satılırken, biz bu rezisdanslara 14 dolar ödüyoruz. Böylece diğer ısıtıcılarda 3 bin saat olan rezisdans ömrünü 8 bin saate çıkardık. Aşırı ısınmadan dolayı rezisdans telinin kopmasını önlemek için bağlantı noktalarında gümüş kullandık. Ayrıca, rezisdansı çevreleyen camın kırılganlığını azaltmak için yeni formüller geliştirdik. Bu uygulamalar en kaliteli ürün hedefimize ulaştık."Infrared ısıtıcı sektöründeki pazar paylarının yüzde 50 civarında olduğunu bildiren Köseoğlu, üretimlerinin yüzde 25'ini ihraç ettiklerini, Meksika'ya bile ihracat yaptıklarını kaydetti.Günlük 30 bin ürün üretme kapasitesine sahip olduklarını bildiren Köseoğlu, bu yıl 1 milyon ısıtıcı satmayı hedeflediklerini söyledi. Yılbaşından bugüne dek hedeflerinin yarısını aştıklarını ifade eden Köseoğlu, hava sıcaklıkları henüz düşmediği için satışların yavaş gittiğini, ancak kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kısa sürede hedeflerine ulaşacaklarını sözlerine ekledi.