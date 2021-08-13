“PTT’nin yemek işi Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy ve oğlu Faruk Albayrak’ın şirketine verildi”

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, pazartesi gününden itibaren PTT'nin yemek hizmetini Netfa Kurumsal isimli bir şirket verileceğine dikkati çektiği bugünkü yazısında, "Şirket yönetiminde, yabancı gelmeyen iki isim var" dedi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'nın Albayrak Grubu sahiplerinden Nuri Albayrak'ın oğlu Faruk Albayrak olduğuna, başkan vekilinin ise Albayrak Grubu bünyesindeki Platform Turizm'in başında olan, Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy olduğuna dikkati çekti.

Toker, “PTT’nin yemek hizmetleri için Albayrak ile Altunsoy’un şirketi Nefta Kurumsal’a ödenen/ödenecek bedel nedir?” sorusunu yöneltti.

Toker’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Pazartesi gününden itibaren PTT'nin yemek hizmetini Netfa Kurumsal isimli bir şirket verecek. Yemek hizmeti verirken de PTT'ye ait mutfaklarda PTT demirbaşlarını kullanarak yemek hazırlayacak. Personel yemek yerken Paye Kart isimli bir kart kullanacakmış. Bu kartın sahibi de eski genel müdür Kenan Bozgeyik'in yakın zamana dek yönetimde yer aldığı ve PTT'nin ortak olduğu Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş'ymiş.

Bu gelişmeleri kamuoyuna duyuran Haber-Sen'in iki önemli sorusu şu:

-Bir çınar olan PTT kurumu, yıllardır kendi mutfağında kendi personeli ile emekçilere yemek çıkartırken neden bir firmadan hizmet alımı yoluna gitmiştir?

-Yemekhanelerin işletmesi neden özel bir şirkete veriliyor?

Netfa A.Ş'ye Ticaret Sicili'nden baktım. (Soruların doğrudan değilse bile dolaylı cevabı oradaki kayıtlarda.) Netfa Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş şirketi, daha önce elektronik şirketi olarak kurulup sonra amaçlar maddesine yemek hizmetlerini eklemiş, adını değiştirmiş. Şirket yönetiminde, yabancı gelmeyen iki isim var: Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Albayrak. Başkan vekili ise Adem Altunsoy. (Bu bilgiler, sicildeki son kayıt olan 23 Ekim 2019 tarihli) Adem Altunsoy, yıllardır (yeni dönemde de ihale kazandı) İBB'nin servis, taşımacılık işini yapan Albayrak Grubu bünyesindeki Platform Turizm'in başında. Albayrak Grubu sahiplerinden Nuri Albayrak'ın damadı. Faruk Albayrak da Nuri Albayrak'ın oğlu. (Yeni Şafak gazetesini de sahibi olan Albayrak Grubu'nun sitesindeki şirketler arasında Netfa Kurumsal yer almıyor.)

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