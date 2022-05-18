PTT'nin makam araçlarının tükettiği yakıt Meclis gündeminde: Yüzde 82 arttı, GPRS cihazı takılsın

PTT Genel Müdürlüğü'ne ait 110 makam aracının tükettiği akaryakıt, TBMM'de gündem oldu. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel; 2020 yılında 64 bin 516 litre akaryakıt kullanıldığını, 2021 yılında kullanımın yüzde 82'lik artışla 117 bin 742 litreye ulaştığını açıkladı. Sayıştay'ın raporlarında makam araçlarının "tatil günlerinde de kullanıldığı" yönünde bulgular yer aldığına işaret eden Sertel, özel amaçlı kullanımların önüne geçmek için makam araçlarına GPRS cihazı takılması önerisini yineledi. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ise "Benim de nereye gittiğim açık. Böyle, bu kadar bir gündem konusuysa bu, bizim için hiç problem değil” dedi.

PTT'nin genel müdür, genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, daire başkanları ve başmüdürleri için tahsis ettiği 110 makam aracına ait akaryakıt tüketim miktarları TBMM'de ele alındı. TBMM KİT Komisyonu'nda konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bu araçların harcadığı akaryakıtın 2020 yılında 64 bin 516 litre iken, 2021 yılında yüzde 82'lik artışla 117 bin 742 litreye ulaştığını bildirdi.

PTT'nin makam araçları için, 2021 yılı fiyatlarıyla, 1 milyon lira tutarında akaryakıt kullandığını belirten Sertel, miktarlar geçen yılla aynı seviyede bile kalsa, son gelen zamlarla birlikte bu yılki akaryakıt harcamasının 2.5 milyon lirayı geçeceğine işaret etti.

CHP'li Sertel, farklı kentlerden örnekler vererek, makam araçlarının akaryakıt kullanımındaki dengesizliğe de dikkat çekti. Bitlis ve Hatay'da kullanılan araçların İstanbul ve İzmir kadar akaryakıt harcadığını vurgulayan Sertel, özel amaçlı kullanımların önüne geçmek amacıyla makam araçlarına GPRS takılması önerisini yineledi.

"GPRS takılsın"

Atila Sertel, en başta PTT Genel Müdürü’nün makam aracına takip cihazı takarak örnek olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ben alt komisyonda söylemiştim, GPRS takip sistemini önermiştim. Genel Müdür bize: ‘ya, bize koskoca PTT emanet edildi yani bu sistemi takmaya gerek yok yani biz özel araç gibi kullanmayız’ demişti, gerekçesi buydu.

Ama Sayıştay’ın bu konuda önerisi de şuydu: PTT'nin araçlarının, özellikle makam araçlarının tatil günlerinde kullanıldığına ilişkin de bir görüşü vardı ve ben bu takip sisteminin kurulmasının çok önemli olduğunu söylemiştim. Hatta kendisine güvenen bir genel müdür ya da genel müdür yardımcısı ya da yönetim kurulu üyesi ya da PTT başmüdürü eğer özel işlerinde kullanmıyorsa, cumartesi- pazar kullanmıyorsa GPRS takılmasından niye çekinsin ki diye sormuştum. Fakat ne yazık ki bunu henüz yapmadınız ve ben burada tekrar aynı öneriyi sunuyorum.”

"Benim de nereye gittiğim açık"

Sertel'in önerisi üzerine söz alan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ise şunları söyledi:

“PTT’nin; net rakam vermeyeyim, şu anda arkadaşlarımdan rakam istemeyeyim ama 10 bine yakın aracı var; bunların tamamı GPRS’le takip ediliyor, sadece yönetici araçlarımızı takip etmiyorduk ama bu, böyle bir gündem oluyorsa sürekli burada -ben bunu bilmediğim için -takip edilmesin de hiçbir sakıncası yok bizim iç in yani, tabii ki dâhil olabilir, bunda hiçbir problem yok . Sadece, bahsettiğimiz 100 tane araç ve bunlarla ilgili Atilla Bey’in söylediklerinden sanki şöyle bir şey anlaşılıyor, onu düzeltmek istedim ben, ‘PTT’nin araçları takip edilsin’ gibi. Bizim takip etmediklerimiz, yöneticilerin nerede, ne zaman olduğuna çalışan merakı oluşmasın diye böyle bir şeye de gidiyoruz. Tabii ki takip ediyoruz. Tabii. Bundan sonra da gerekeni yaparız, hiç problem değil yani. Benim de nereye gittiğim açık. Böyle, bu kadar bir gündem konusuysa bu, bizim için hiç problem değil.”

(ANKA)