PTT'nin 2 milyon doları 4 yıldır kayıp

Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda PTT'nin hesapları hakkında konuşan, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "2 milyon doları buharlaştıran hangi PTT yetkilisi ise işlem yapılsın'' dedi.

Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda PTT'nin hesapları ele alınırken, altın almak üzere bir firmaya verilen 2 milyon doların akıbeti tartışma konusu oldu. PTT ile AG şirketi arasında 9 Ağustos 2018'de altın alım-satımı için protokol imzalanarak PTT'nin yurtiçi ve yurtdışında altın ticareti yapması öngörüldü. Proje ve fizibilite çalışması yapılmadan şirkete 1.5 milyon dolar ödendi, daha sonra da Dubai'den altın alımı için 500 bin dolar teminat verildi.

Ne altın alındı ne para geri geldi

Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre, 2 milyonluk ödemeye rağmen ne altın alındı ne de ticareti yapıldı. Eski Genel Müdür Kenan Bozgeyik dönemindeki bu işlemi Genel Müdür Hakan Gülten, Teftiş Kurulu'na havale etti. Hazırlanan raporda da altının ve 2 milyon doların izine rastlanmadı. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten “Kayıp para ve olmayan altın nerede?” sorularına yazılı cevap vereceğini bildirdi ve “Teftişi ben başlattım, yargıda çıkacak sonuca göre gereken yapılacak” dedi.

KİT Komisyonu'nda konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ‘'Piyasa araştırması yapmadan altın alım satım işi için özel şirketle 3 yıllık kâr ortaklığı protokolü imzalanıyor ve bir gün sonra teminat da alınmadan 2 milyon dolar şirketin hesabına aktarılıyor. Para geri alınamadı, altın da yok. 2 milyon doları buharlaştıran hangi PTT yetkilisi ise işlem yapılsın'' dedi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da, “Bu firmayı hangi yetkiyle, hangi cesaretle seçtiniz? Şirketin kasasına 2 milyon dolar yetim hakkı konuluyor. Bunun hesabı çok ağır bir şekilde ödenecek” ifadelerini kullandı.