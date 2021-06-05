PTT, KİT’ler içinde en çok zarar eden kurumlardan biri oldu: Son 2 yıllık zararı 1 milyar 959 milyon lira

Varlık Fonu’na devredildikten sonra zarar etmeye başlayan PTT, KİT’ler içinde en çok zarar eden kurumlardan biri oldu. Son iki yıllık zarar 1 milyar 959 milyon TL oldu.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, TBMM KİT Komisyonundaki görüşmelerde Genel Müdür Hakan Gülten, 2018'de 216 milyon lira kâr eden PTT'nin, 2019'da 1 milyar 218 milyon, 2020'de ise 741 milyon lira zarar ettiğini açıkladı. İki yıllık zarar, 1 milyar 959 milyon lira oldu.

İti Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, “Pandemi döneminde kargo şirketleri işe yetişemezken PTT nasıl oluyor da zarar ediyor?” diye sordu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, “PTT bayırdan aşağı giden, freni boşalmış kamyon gibi. 2018'de 25 PTT şubesinde 1.2 milyon, 2019'da ise 28 şubede 5.4 milyon liralık zimmet oldu” açıklaması yaptı.

PTT'de son 2 yıllık zararın ardından Genel Müdür Kenan Bozgeyik görevden alınmıştı.

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CHP'li Yavuzyılmaz ile AKP'li Dağlı arasında gerginlik

Komisyon toplantısında konuşan CHP'li Yavuzyılmaz'ın “PTT yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, kamu zararının tam merkezinde” ifadesini kullanması AKP'li üyeleri kızdırdı. AKP'li Tamer Dağlı, “Siz hakim misiniz, mahkeme kararı mı var elinizde” diye tepki gösterdi. Sayıştay raporunda 2018 ve 2019 yıllarında PTT'nin bağlı ortaklarının hiçbirinin teftiş programına alınmadığını söyleyen Yavuzyılmaz, “Bu durum denetim zafiyetine neden oldu” dedi.

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