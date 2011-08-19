-PTT Kargoda bayram indirimi ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - PTT Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla 25-29 Ağustos 2011 tarihleri arasında kargo ile ulaştırılacak gönderilere yüzde 10 indirim uygulayacak. PTT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kargoların daha hızlı ve uygun fiyatlarla taşınması ve teslim edilmesi için bir dizi önlem alındığı ve özel indirimler yapıldığı bildirildi. Buna göre, Ramazan Bayramından önceki 5 gün içerisinde (25-29 Ağustos 2011 tarihleri arasında) postaya verilen, kargo, kurye, Acele Posta Gönderisi, Kapıdan Kapıya Teslim Gönderisi ve kayıtlı küçük paketlere yüzde 10 indirim uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada, özellikle çok miktarda tebrik gönderen kişi ve kuruluşların gişe önlerinde beklememeleri için gönderilerin ücret alma makinesi bulunan gişelere verilmesi, gişelerde satılan pul baskılı tebrik zarfları ile resimli kartların tercih edilmesi, hediyelik eşya ve paketlerin gönderilmesinde PTT'nin kargo ve kurye hizmetlerinin tercih edilmesi, posta ile gönderilecek hediyelik eşyaların taşıma sırasında hasar görmemesi bakımından ambalajlarının sağlam olarak yapılması, bu amaçla posta gişelerinde bulunan ücretsiz olarak verilen kargo yollama kutu ve diğer ambalaj malzemelerinden faydalanılması önerilerinde bulunuldu.