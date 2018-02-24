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Spor

PTT Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı Mardin'de yapıldı

Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA) TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın oynanacak PTT Kadınlar Türkiye Kupası final maçı için Mardin'e geldi

24 Şubat 2018 19:56

Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın oynanacak PTT Kadınlar Türkiye Kupası final maçı için Mardin\'e geldi.
Mardin’de düzenlenen PTT Kadınlar Türkiye Kupası Finali öncesi basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Mustafa Yaman, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Methi Bengisu, PTT A.Ş. Genel Müdür Başdanışmanı Osman Çetinkaya, PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda finale yükselme başarısı gösteren Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi takımlarının antrenör ve oyuncuları ile Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile basın mensupları katıldı.
Burada bir konuşma yapan Vali Yaman, Mardin’in bölgenin ve Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu, organizasyonun Mardin’e ciddi katkılarının olacağını belirterek, \"Başkanımızın önderliğinde 4 gündür takımlarımızın oyuncuları yuvalarda, engellilerle oldular ve onlara moral verdiler. Bu şehrin bu morale ihtiyacı vardı. 4 gündür PTT Kadınlar Türkiye Kupası Final maçlarını festival coşkusuyla yaşıyoruz. Bu nedenle kıymetli organizasyona teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve hükümetimize bize verdikleri destekten dolayı şehir olarak teşekkür ediyoruz\" dedi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, \"Basketbolumuzu ülkenin dört bir yanına yaymaya ve gençlerimizi basketbolla kaynaştırmaya söz verdik. Basketbolu büyükşehirlerden çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün Mardin’de görüyorum ki bu dileklerimiz karşılık bulmuştur, ne mutlu ki Mardin, basketbolu kucaklamıştır. PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nın final aşamasına kadar tüm maçları tamamı dolu tribünlerle oynanmıştır. Başta Sayın Valim olmak üzere, tüm Mardin halkı, 3 bin yıldır gösterdiği misafirperverliği bugün de bizlere göstermiştir. PTT Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonumuzu, Mardin’in güzel ev sahipliğinde tamamlamaya çok yakınız. Yarın yapılacak final karşılaşmasının ardından kupayı evine götürecek takım belli olacak. Yarın, final mücadelesinde karşılaşacak Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor’a başarılar diliyorum\" diye konuştu. 
PTT Kadınlar Türkiye Kupası Finalinde karşılaşacak Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi takımlarının antrenörleri ve oyuncuları da kısa değerlendirmelerde bulundu.
Vali Yaman ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile beraberindekiler, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Türkoğlu, gençlik merkezinde sanat atölyeleri, kütüphane ve toplantı salonunu gezdi. Genç kafede bir süre gençlerle sohbet eden Türkoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirip gençlerin uzattığı forma ve basketbol toplarını imzaladı.

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