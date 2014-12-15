PTT işçileri direndi, maaşını aldı

Maaşlarını alamadıkları için iki aydır direnen PTT inşaat işçileri bugün maaşlarını aldı. PTT Sirkeci Başmüdürlüğü Ek Hizmet Binası'nın tadilat işlerini yapan inşaat işçileri ihale süresinde işi teslim etmeyen ve ihalesi feshedilen Zamir İnşaat'tan ücretlerini alamamıştı.

Bianet'te yer alan habere göre, 2014 yılının mart ve temmuz ayları arasında çalışan beş işçinin 9 bin ila 13 bin 500 lira alacakları vardı. Firmanın bırakıp gitmesi üzerine işçiler alacakları için asıl firma olan PTT Sirkeci Başmüdürlüğü ve yasal olarak tüm kurumlarına başvuruda bulundu.

Bu esnada İnşaat İş Sendikası öncülüğünde PTT Sirkeci Başmüdürlüğü önünde oturma eylemine de başlanmıştı.

Çalışma Bakanlığı müfettişliği 20 Kasım'da işçilerin ücret alacaklarının tespiti ve asıl sorumlu PTT Sirkeci Başmüdürlüğü'nün ödeme yükümlüğünü tespit ettirdi.

Ancak buna rağmen PTT maaşlarını vermişti. İşçilerin mücadelesi sonucunda PTT bugün maaşları ödedi. İşçiler eylemleri boyunca birçok kez darp edildi, gözaltına alındı.