-PTT İNTERNET ALIŞVERİŞ SİTESİ KURACAK İZMİR (A.A) - 02.06.2011 - PTT Genel Müdürü Osman Tural, internetten alışveriş konusunda vatandaşların güvenilir bir aracı kuruma ihtiyaç duyduğunu, bu konuda kendileri veya başka bir kuruluşla işbirliği içinde bir internetten alışveriş sitesi kurmayı planladıklarını söyledi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tural, PTT'nin müşteri odaklı hizmet üretip müşteri memnuniyetini sağlayabileceğini gösteren örnek bir kamu kuruluşu haline geldiğini, otoyol ve köprülerde uygulamaya girecek Hızlı Geçiş Sistemi hizmetiyle birlikte hizmet yelpazesini 171'e çıkardıklarını ifade etti. Ülke genelinde 4 bin 200 şubeye ulaşan ağ ve PTT'nin deneyimini daha iyi kullanmak amacıyla bir yol haritası belirlediklerini 2050 yılına kadar hayata sokulmak üzere 150'ye yakın projelerinin bulunduğunu söyleyen Tural, bu projelerin aşama aşama devreye gireceğini söyledi. Bu kapsamda geçen yıl protokolü imzalanan PTT kredi kartı uygulamasında son aşamaya gelindiğini dile getiren Tural, ''Bankadaki yazılım çalışmalarının tamlanmasını bekliyoruz. Üç tür kredi kartı çıkacak. Bir tanesi debit kart özelliği olan, şu anda posta çeki işlemlerinde kullandığımız kartlar olacak. Bu kartlar Haziran ayından itibaren kullanıma başlayacak. Ön ödemeli kartlar ve bonus özelliği taşıyan kredi kartları da yıl sonuna kadar piyasaya sürülmüş olacak'' dedi. Kredi kartı hizmetiyle kimseye rakip olma amacı gütmediklerini, banka aracılığıyla, bankanın lisansını kullanmak suretiyle vatandaşa ulaşmak niyetinde olduklarını ifade eden Tural, 1 milyon 600 bin posta çeki hesabı bulunduğunu, bu hesapların kullandığı PTT kartlarının kredi kartına dönüştürüleceğini, bu kartların tüm banka ATM'lerinde kullanılabileceğini ifade etti. -YENİ PROJELER- Tural, PTT olarak bu yıl kredi kartı ve karayolu geçiş sistemi projelerine odaklandıklarını, ancak PTT Shop adına altında yeni bir projenin de hazırlık çalışmalarının sürdüğünü söyledi. İnternet üzerinde bir alışveriş sitesi oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Tural, şöyle konuştu: ''Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bir portföy oluşturup bunun altında isteyenlerin ürünlerini satabileceği bir site oluşturacağız. Bu seneye yetiştirmeye çalışıyoruz. Online satışlarla ilgili vatandaşların serzenişleri var. Aracı olacak güvenilir bir kuruluşa ihtiyaç var. Bu işe en yatkın olacak kuruluş biziz. Hizmetlerimizi bu anlamda geliştirerek biz veya başka bir kuruluşla işbirliği suretiyle sistemi kurmayı planlıyoruz. Dünya ticaretinde gelecek internet üzerinden satışlarda. Türkiye bu anlamda henüz batı ülkeleri kadar gelişmiş değil. Bu piyasanın gelişimi önündeki olumsuz nedenleri ortadan kaldırabilecek bir kuruluş olarak bu işe girmeyi hedefliyoruz.'' PTT şubelerine yönelik soygunlarla ilgili bir soru üzerine Tural, PTT'nin bir kamu kurumu olması nedeniyle bankalardan farklı olarak soygun veya soygun girişimleri haberlerinde isminin kullanıldığını, bu yönüyle PTT'nin bir kamu kuruluşu olmanın cezasını çektiğini söyledi. PTT şubelerine yönelik soygun sayısında 2002 yılına göre yarı yarıya azalma yaşandığını ifade eden Tural, ''Her şubede kamera ve alarm sistemi var. 4200 şubenin hepsinde güvenlik görevlisi istihdam etme imkanımız yok. Kaldı ki iş yerlerimizde para kalmıyor, bir sirkülasyon şeklinde toplanıyor. PTT şubelerinden kimsenin yüklü para çalması mümkün değil'' dedi. -ŞİRKETLEŞME SÜRECİ- Tural, PTT'nin şirketleşme süreciyle ilgili bir soru üzerine ise konunun yasal bir prosedür olduğunu, siyasi otoritenin piyasanın serbestleşme yönünde olduğunu, serbest bir piyasada PTT'nin rekabet edebilmesi için de şirketleşmenin bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını kaydetti. Tural, ''Siyasi otoritenin kararı PTT'nin şirketleşmesi değil, piyasa serbestleşince PTT'nin önünü açmak için şirketleşme kaçınılmaz hale geliyor. Bazılarının dediği gibi şirketleşme özelleştirme anlamına gelmiyor. İkisi bambaşka şeyler'' diye konuştu.