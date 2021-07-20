PTT'de üç yılda 7.4 milyon TL'lik zimmet suçu işlendi

Varlık Fonu'na devredildikten sonra sürekli zarar açıklayan PTT bünyesinde üç yılda toplam 7,4 milyon TL’lik zimmet suçu işlendiği ortaya çıktı.

2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ve 2019 yılında 1,2 milyar TL'lik rekor zarar açıklayan PTT’deki usulsüzlük, kurumun resmi verilerine de yansıdı. 2018-2020 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde kurum bünyesinde toplam 7,4 milyon TL’lik zimmet suçu işlendiği belirlendi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, PTT’deki zimmet suçuna yönelik veriler, CHP Milletvekili Orhan Sümer’in sorusuyla gün yüzüne çıktı. Sümer, PTT’nin mali hesaplarının masaya yatırıldığı TBMM KİT Komisyonu toplantısında, “2018, 2019 ve 2020 yıllarında meydana gelen zimmet suçlarının toplam tutarı nedir? Sorumlular hakkında işlem yapıldı mı? Paralar tahsil edilebildi mi?” sorularını sordu.

82 soruşturma açıldı

PTT yönetiminden gelen yanıta göre, 2018 yılında zimmet suçuna ilişkin toplam 25 soruşturma açıldı. 2018’deki toplam zimmet tutarının 1,2 milyon TL olduğu öğrenilirken bu tutarın 824 bin TL’sinin sorumlulardan tahsil edildiği bildirildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında ise iki personelin işten çıkarıldığı, iki personelin ise hapis cezası ile cezalandırıldığı belirtildi.

2019 yılında ise toplam zimmet tutarı 5,3 milyon TL’ye fırladı. 2019’da zimmet suçlarına yönelik 34 adet soruşturma başlatıldı. Yalnızca 1,1 milyon TL ilgililerden tahsil edilebilirken bir personel işten çıkarıldı, üç personel ise yargılanmalarının ardından hapse gönderildi.

PTT bünyesindeki zimmet suçlarına yönelik 2020 yılında da 23 adet soruşturma yapıldı. 2020 yılında belirlenen zimmet tutarının 902 bin TL olduğu kaydedildi. 2020 yılında, zimmet suçu işlediği gerekçesiyle soruşturulan 26 personelden 25’i devlet memurluğundan atıldı, biri ise yaşamını kaybettiği için hakkında işlem yapılamadı.