PTT'de Koronavirüs vaka sayısı tartışması: Bakan 975, sendika 1641 diyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT çalışanlarında vaka sayısını 975 olarak açıklarken, Haber-Sen'in verilerine göre ise bu sayı bin 641.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, PTT çalışanlarının zor şartlar altında görev yaptığını, yeterli desteği alamadığını ifade etti ve maddi destek başta olmak üzere çalışanlara yapılan yardımları sordu. Önergeyi yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, PTT’de 975 personelin Koronavirüs'e yakalandığını, salgına karşı her çalışana 2 bin TL destek ödemesinde bulunduklarını kaydetti.

BirGün'ün haberine göre CHP’li Antmen, “Koronavirüs'e yakalanan posta memurlarının bazılarının çalıştırılmaya devam ettiğini biliyoruz. PTT’de sömürü, Koronavirüs dinlemiyor. Bu insanların hayatının hiç önemi yok mu? Gittikleri evlerdeki, işyerlerindeki, muhtarlıklardaki vatandaşın canının hiç değeri yok mu?” diye sordu.

"PTT’de çalışan emekçinin pul kadar değeri yok"

PTT’deki dağıtıcı personelin her eve, dükkâna, resmi daireye girmek zorunda olduğunu anımsatan Antmen, şunları söyledi:

“Daha vahim bir tablo karşımıza çıkabilir. Derhal önlem alınmalı. Anlaşılan o ki PTT’de çalışan emekçinin pul kadar değeri yok. İş, PTT emekçilerinin kadrolarına ve maaş iyileştirmelerine geldiğinde iktidar üç maymunu oynuyor. Kamu hizmetini ticari faaliyete çeviren iktidar kafası yurttaşı müşteri, PTT emekçisini de köle olarak görüyor. PTT çalışanlarının doğru dürüst izni bile yok. Hasta olsalar dahi test yaptıramıyorlar. Tekelleşmiş sömürü sisteminde kâr hırsıyla emekçilerin hakları ellerinden alınıyor.”

Yalnızca İstanbul'da vaka sayısı 497

KESK'e bağlı Haber-Sen'in her gün il il güncellediği verilere göre, PTT'de vaka sayısı Bakan Karaismailoğlu'nun açıkladığı sayının çok üzerine. Bu verilere göre PTT'de dün itibariyle virüse yakalanan emekçilerin sayısı bin 641. Yalnızca İstanbul'da vaka sayısı 497'ye ulaşmış durumda. Ankara'da 196, İzmir'de 101, Diyarbakır'da ise 94 vaka bulunuyor.