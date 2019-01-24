PTT'de kargo patladı!

Konya'da PTT'nin kargo bölümünde, bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.



Olay, bugün saat 09.10'da PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde meydana geldi.



Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne getirilen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada çalışanlardan Muharrem Küçük kolundan, Mehmet Genç de yüzünden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.