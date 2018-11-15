T24 LogoT24 Logo
Gündem

PTT acentesindeki soygun, kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 kişinin girdikleri PTT acentesini soyduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

15 Kasım 2018 16:59

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 kişinin girdikleri PTT acentesini soyduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 01.00 sıralarında ilçenin kırsal Kurşunlu Mahallesi\'nde meydana geldi. PTT acentesine kapıyı levye ile zorlayarak giren kimliği belirsiz 2 kişi, kasada bulunan bin lira civarındaki bozuk para ile işyerinde unutulan cüzdandaki bin 200 liranın yanı sıra laptop, yazar kasa, telefon aksesuarını alıp, kaçtı. Sabah işyerine gelen Metin Sağlam, kapının açık, işyerinin de talan edildiğini görüp, güvenlik kameralarını izledi. Metin Sağlam, jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu. 
Ekipler, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAnınOlayMahallesiSağlamFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24