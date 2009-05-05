P.T. ilişkiye girenlerle yeniden yüzleştirildi

Çorum'da, kaçırdıkları 12 yaşındaki P.T.'yi erkeklere pazarlayan ve kızla cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen 16 tutuklu sanık ile hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan aranan bir sanığın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen `gizli' duruşmada küçük kız sanıklarla yüzleştirildi. P.T.'nin ilişkiye girmediğini söylediği Özkan A. ile Mesut D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Olay, geçen yılın Kasım ayında meydana geldi. 33 yaşındaki Ali Yolcu ve Mustafa Yücel, P.T.'yi İzmir'den getirerek Çorum'un Osmancık İlçesi'nde çok sayıda erkeğe para karşılığı pazarladığı iddiasıyla takibe alındı. Jandarma tarafından takibe alınan Ali Yolcu, 35 CMH 36 plakalı otomobille kaçarken, Çorum- Osmancık karayolunda kaza yaptı. Kaza sonrası otomobilin içinde bulunan P.T. ile Mustafa Yücel yakalandı. Ali Yolcu ise ortadan kayboldu. İfadesinde çok sayıda erkekle para karşılığı birlikte olduğunu anlatan P.T.'nin şikayetçi olması üzerine Mustafa Yücel sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine P.T. ile para karşılığı ilişkiye girdikleri öne sürülen İbrahim B. (45), Nasip B. (21), Kadir E. (45), Mustafa S. (37), Mesut D. (37), Ahmet Ş. Y. (47), Mustafa Ç. (42), Mustafa K. (64), Faruk Ş. (35), Özkan D. (30), Nurettin B. (63), Murat O. (32), Cemal Y. (37), Nuri Y. (22) ve Özkan A. yakalanarak çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halen bulunamayan Ali Yolcu'nun ise arandığı kaydedildi.



Yüzleştirildi, tanımadığını söyledi



Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmesine devam edilen duruşmaya, sanıklar ve avukatları da katıldı. Başka bir şehirde devlet koruması altında olan P.T. de getirilerek sanıklarla yüzleştirildi. Gizli yapılan duruşmada genç kızın tutuklu sanıklardan Özkan A. ile Mesut D.'yi daha önce görmediğini ve bunlarla ilişkiye girmediğini söylemesi üzerine, 2 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında 239 yıl hapis cezası istenen ve küçük kızı para karşılığında erkeklere pazarlardığı öne sürülen Mustafa Y. ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.



Sanık Mustafa Yücel hakkında iddianameye göre talep edilen ve toplam 239 yılı bulan cezalar şöyle:



1) 12 yaşındaki kıza tehditle alkol içirip uyuşturucu kullandırarak beş kez ilişkiye girme suçundan 15 yıl



2) Genç kızı tehditle kimliği tespit edilemeyen 10 kişiye pazarladığı ve sanıkların cinsel ilişkiye girdikleri cinsel istismar suçunun zincirleme şekilde aslen iştirak suçundan 15 yıl



3) Genç kızı tehditle dosyada şüpheli olan 12 kişiye pazarlayarak şahısların cinsel ilişkiye girmelerini sağladığı onların cinsel istismar suçuna iştirak suçundan kızla ilişkiye giren her bir kişi için 15 yıl olmak üzere 12 kişi için 180 yıl.



4) Genç kızı tehditle ve birden fazla kişi ile cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl



5) Genç kızı tehditle M.K. isimli kişiye pazarladığı, şahsın genç kızı öpüp okşaması nedeniyle işlediği cinsel istismar suçundan 15 yıl



6) Cinsel tacizde bulunan Halim Ç.' ın eylemine iştirak suçundan 3 ay



7) Derya D. 'e ait gerçek nüfus cüzdanına P.T.'nin fotoğrafını yapıştırmak suçlundan 2 yıl



8) Kullanmak için uyuşturucu kabul etmek ve bulundurmak suçundan 1 yıl



9) 12 yaşındaki kızı tehditle fuhuş yaptırmak suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 239 yıl 3 ay hapis cezası.



