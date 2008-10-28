PSV'de Brechet birkaç hafta yok



Avrupa Şampiyonlar Ligi (D) Grubu'nda mücadele eden, Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) takımlarından PSV Eindhoven'ın Fransız defans oyuncusu Jeremie Brechet, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde yer alan habere göre, cumartesi günü Eredivise'de Roda JC'ye sahasında 3-2 yenilen PSV Eindhoven'ın Fransız oyuncusu Brechet, bu maçta dizinden sakatlanması nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.



Futbol kariyerine, 1998 yılında Olympique Lyon'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Inter, Real Sociedad ve FC Sochaux kulüplerinde de oynadı.



Hollanda kulübünün sakat oyuncular listesinde, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nordin Amrabat da bulunuyor.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta Olympique Marsilya'yı 2-0 yenen PSV Eindhoven, (D) Grubu'nda 3 puanla 3. sırada yer alıyor.



