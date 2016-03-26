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Dünya

PSV Eindhoven'dan Romanları aşağılayan o taraftarlara 3 yıl men cezası!

Alay edilen kadınların İstanbul’dan İspanya’ya giden Romanlar olduğu ortaya çıkmıştı

26 Mart 2016 17:08

Hollanda'nın PSV Eindhoven Kulübü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçı öncesi Madrid'de evsiz kadınlarla alay eden 5 taraftarın 3 yıl boyunca statlarına alınmayacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSV Eindhoven’in, deplasmanda Atletico Madrid’le oynadığı rövanş maçı öncesinde konuk ekibin taraftarları, İspanya’nın başkenti Madrid’de bir kafede otururlarken, dilencilere para karşılığı şınav çektirerek aşağılamıştı. Daha sonra İstanbul’dan, İspanya’ya giden Romanlar olduğu anlaşılan gruba PSV taraftarları, bozuk paralar atarak dalga geçmiş, sadaka verdikleri bardakların içine bira dökerek aşağılamıştı.

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