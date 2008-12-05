Psikopatlar, en zayıf kurbanları seçer

Psikopatların, güçsüz olanları kestirebildiği bildirildi. New Scientist dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, yapılan bir araştırmanın, psikopatların özelliklerine sahip kişilerin, iş yerinde iyi bir kariyere sahip olan değil, en savunmasız arkadaşlarını "gözlerine kestirme" eğiliminde olduklarını gösterdi.



Araştırmada, yaygın inanışın aksine birçok psikopatın hiçbir zaman ağır suç işlemediğine dikkati çekilerek, toplumda her 100 kişiden birinin, psikopatça adledilen antisosyal davranışlar gösterdiği, bunlardan en sık görülenin, kendi arzularının yerine gelmesi için diğerlerini ustaca idare etme yeteneği olduğu belirtildi.



Kanada'daki Dalhousie Üniversitesi'nde görevli bilim adamı Kevin Wilson ve ekibi, bu davranışı araştırmak için yaptıkları incelemede, 44 erkek öğrenciyi, psikopatça özelliklerin ölçüldüğü bir teste tabi tuttuktan sonra ikiye ayırdı. Wilson, bu öğrencilerin hiçbirinin psikopat olarak nitelendirilmediğini, ancak bazılarının psikopatlarla bağdaştırılan davranışlara sahip olduğunu belirtirken, öğrencilere, bir dizi yüz gösterildi ve bu yüzlere sahip kişilerin isimleri, işleri, ilgi alanları ve hobileri hakkında bilgi verildi.



Araştırma çerçevesinde, daha sonra öğrencilerden bu ayrıntıları hatırlamaları istendiğinde, psikopatça davranışlara sahip olanların, üzgün görünen ve başarısız olan kadınları ve bu kadınların yaşamlarıyla ilgili detayları tarif etmekte normal öğrencilerden daha başarılı oldukları gözlendi. Kevin Wilson, "Psikopatlar, en zayıf kurbanları seçmekte daha iyi" dedi.