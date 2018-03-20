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Psikolojik tedavi gören hasta hastanenin 8'nci katından atladı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi psikiyatri servisinde yatan 29 yaşındaki Semih Araç kendisine refakat eden babasının odadan çıktığı sırada hastanenin 8'inci katından atlayarak intihar etti

20 Mart 2018 03:21

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi psikiyatri servisinde yatan 29 yaşındaki Semih Araç kendisine refakat eden babasının odadan çıktığı sırada hastanenin 8\'inci katından atlayarak intihar etti.
Olay saat 22.30 sıralarında, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Semih Araç, hastanenin psikiyatri servisinde tedavi altına alındı. Semih Araç\'ın babası ise yanında refakatçi olarak kaldı. Semih Araç babasının odadan dışarı çıktığı sırada hastanenin 8\'nci katından atlayarak intihar etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Semih Araç\'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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