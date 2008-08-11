Psikolojik sorunlar, diyabet riskini artırıyor!

İsveçli bilim insanlarının yaptığı bir araştırma kaygı, depresyon ve uykusuzluğun erkeklerde diyabet riskini artırdığını ortaya koydu.



İsveç’teki Karolinska Enstitüsü araştırmacıları, "psikolojik sıkıntıları" olan erkeklerin sıkıntısı olmayanlara oranla tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riskinin iki katından fazla olduğunu açıkladı.



1938 ila 1957 doğumlu 2 bin 127 erkek ve 3 bin 100 kadınla yapılan araştırmada kadınların bu riski taşımadığı ortaya çıktı.



Profesör Anders Ekbom liderliğindeki ekip, araştırmayla ilgili olarak "Diabetic Medicine" dergisinde yayımlanan makalede stresin, beynin hormonları düzenlemesini etkileyebileceğini bildirdi.



Prof. Ekbom, psikolojik sorunların beynin hormonları düzenlemesini etkileyebileceği gibi, depresyonun, kişinin beslenmesini ve fiziksel aktivitelerini olumsuz yönde etkilemesinin de hastalığın gelişmesinde etken olabileceğini ifade etti.



Sorunlarla baş etmede farklı stratejileri bulunan kadınların sorunlarını konuşabildiğini belirten Ekbom, erkeklerinse sorunları açığa vurmaktan kaçındığını, çözümü alkol, uyuşturucu ve kişisel bazı girişimlerde aradığına dikkat çekti.



Daha ileri araştırmaların, psikolojik durumun hastalıkla bağlantısının yaş, kilo, kalıtım, sigara, fiziksel faaliyetler ve sosyo-ekonomik durum gibi faktörlerden bağımsız olduğunu gösterdiği de kaydedildi.



Tip 2 diyabet nedir?



Tip 2 diyabet, kanda sürekli yüksek düzeyde şeker (glikoz) olduğunda meydana gelen bir hastalıktır.



Daha çok erişkinlerde görülen Tip 2 şeker hastalığı, insülin salgılamada yetersizlik ve hücrelerin bu hormona karşı duyarlılığının azalması sonucunda gelişir. İnsülin, normal işlevini yerine getiremediğinde pankreastaki beta hücreleri daha çok insülin üretemez, bu yüzden şeker hücreye gerektiğince giremez ve aşırı miktarlar halinde kan dolaşımında kalır.



Dünyada tahminen 140 milyon diyabet hastası bulunuyor. Bu rakamın, 2025 yılından itibaren 300 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.



Tempo24

