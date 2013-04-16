Psikolojik hastalar Salvador Dali ile tedavi ediliyor

Güney Brezilya kenti Curitiba’nın ilçesi Pinhais Psikolojik Bakım Merkezi (CAPSII) hastaları Salvador Dali ile tedavi ediliyor.

Tedavi merkezinde bakım ve tedavi gören hastaların psikolog Jucemara F. Rodrigues Anar koordinasyonunda ünlü ressam Salvador Dali’nin sergisini ziyaret etti. Bu merkezde şizofreni gibi ağır psikolojik sorunları olan hastalara, sosyal hayata uyum sağlamaları için çeşitli el sanatları ve resim kursları da veriliyor.

Bakım merkezi ekibi, tedavi için farklı halka açık mekânları kullanıyor ve hastaların sosyal hayata uyumunu sağlamaya çalışıyor, bu da tedavinin bir parçası olarak görülüyor. Kültür ve sanat merkezleriyle görüşen ekip, hastaların her ay çeşitli merkezlerdeki farklı sergileri gezmesi için anlaştı.

Erol Anar'ın haberine göre, şimdi bile birçok ülkede bu tür ağır psikolojik rahatsızlığı olan hastalar, demir parmaklıklı odalarda izole ediliyorlar. Psikiyatrik reform ve yeni tedavi yöntemleri, hastaya tamamen farklı bir bakış açısı ile bakıyor, onu izole etmek yerine, toplumsal hayata katarak tedavi etme yöntemini izliyor.

Bu tip tedavi uygulaması sonucunda, semptomlar ortadan kalkıyor, kişi yeniden kendi otonomisini kazanıyor ve kendisini bir anlamda yeniden doğmuş gibi hissediyor.