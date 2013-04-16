T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Psikolojik hastalar Salvador Dali ile tedavi ediliyor

Güney Brezilya'da bi merkezde tedavi için farklı halka açık mekânları kullanılıyor ve hastaların sosyal hayata uyumunu sağlanmaya çalışılıyor

16 Nisan 2013 20:18

Güney Brezilya kenti Curitiba’nın ilçesi Pinhais Psikolojik Bakım Merkezi (CAPSII) hastaları Salvador Dali ile tedavi ediliyor.

Tedavi merkezinde bakım ve tedavi gören hastaların psikolog Jucemara F. Rodrigues Anar koordinasyonunda ünlü ressam Salvador Dali’nin sergisini ziyaret etti. Bu merkezde şizofreni gibi ağır psikolojik sorunları olan hastalara, sosyal hayata uyum sağlamaları için çeşitli el sanatları ve resim kursları da veriliyor.

Bakım merkezi ekibi, tedavi için farklı halka açık mekânları kullanıyor ve hastaların sosyal hayata uyumunu sağlamaya çalışıyor, bu da tedavinin bir parçası olarak görülüyor. Kültür ve sanat merkezleriyle görüşen ekip, hastaların her ay çeşitli merkezlerdeki farklı sergileri gezmesi için anlaştı.

Erol Anar'ın haberine göre, şimdi bile birçok ülkede bu tür ağır psikolojik rahatsızlığı olan hastalar, demir parmaklıklı odalarda izole ediliyorlar. Psikiyatrik reform ve yeni tedavi yöntemleri, hastaya tamamen farklı bir bakış açısı ile bakıyor, onu izole etmek yerine, toplumsal hayata katarak tedavi etme yöntemini izliyor.

Bu tip tedavi uygulaması sonucunda, semptomlar ortadan kalkıyor, kişi yeniden kendi otonomisini kazanıyor ve kendisini bir anlamda yeniden doğmuş gibi hissediyor.

ETİKETLER

salvador daligüney brezilyapsikolojik hastatedavisanatel sanatları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24