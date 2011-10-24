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Psikolojik destek de veriliyor ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 16:14

-Psikolojik destek de veriliyor ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Birol Ekici başkanlığında aralarında psikolojik danışmanların da olduğu bir ekip bölgede psikolojik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Müsteşar Yardımcısı Ekici başkanlığında Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden ikisi psikolojik danışman olmak üzere 5 kişilik ekip dün akşam saatlerinde Van'a gitti.  Bakanlık yetkililerinin, Van'da oluşturulan kriz masasında çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi. Deprem nedeniyle bazı okulların yıkıldığı, bazı öğretmenlerin de evlerinde hayatlarını kaybettikleri bildirildi.  Öte yandan Van'daki yatılı ilköğretim bölge okullarında kalan öğrencilerin de kontrollü bir şekilde ailelerine teslim edildiği kaydedildi.

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