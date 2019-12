Psikologdan 'İyileştiren Şarkılar'

Şarkıları seçerken, her şarkının farklı bir yönünü ele alarak, iyileştiren şarkılar arasına yerleştiren Psikolog DJ Cenk Erdem'in, kimi şarkılardaki güzel seslerin, kimi şarkıdaki sözlerin, kimi şarkıların müziklerinin altını çizerek hazırladığı albüm piyasada.



Cenk Erdem bu albümü "Keşke dünyanın bütün şarkılarını toplayıp onu iyileştirebilseydim" diyerek , genç yaşta kaybettiği teyzesi Semiha Çiçekseven'e ithaf ederek hazırlamış. Albümün grafik çalışması Kanada'da yaşayan heykel sanatçısı kardeşi R.Can Erdem'e ait. Psikolog Cenk Erdem bu albümün iki kardeşin teyzelerine hediyeleri olduğunu söylüyor.



Uzmanlara göre en mutlu olduğumuz dönemde, ana rahminde olduğumuzda, mutlulukla özdeşleştirdiğimiz kalp atışlarını, tempolu şarkılara da bağlayan Erdem, albümde birbirinden farklı birçok şarkının, farklı birçok duyguyu yaşatarak bir terapi gibi geldiğini iddia ediyor...



Bu derlemede, şarkıların herbiri farklı zamanların çok ünlü şarkılarından biraraya getiriliyor. Son yılların Grammy ödüllü en iyi soul vokallerinden Amy Winehouse, düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmez şarkısıyla Elvis Costello ve She, Sting'in aşk dolu şarkısı Shape of my heart, 2008 yılının İngiltere 1 numarası Duffy ve Mercy, bu albümde yeralan şarkıcı ve şarkılardan sadece birkaçı... Albümde Nelly Furtado'dan, Cranberries'e, Shania Twain'den, Suzanne Vega'ya kadar müzik dünyasının en ünlü isimlerinden seçilen şarkılar biraraya getirilmiş...



İyileştiren şarkılar ruhunuza iyi gelecek şarkılarla ve tüm zamanların hepsi ayrı ayrı arşivlik, birbirinden ünlü şarkılardan oluşan repertuvarı Topkapı Müzik/ Universal etiketi ile yayınlanıyor.



İyileştiren Şarkılar ” adlı albümde yer alan eserler :



1. THE CRANBERRIES - ODE TO MY FAMILY.

2. JOAN OSBOURNE - ONE OF US.

3. GABRIELLE - OUT OF REACH.

4. ELVIS COSTELLO - SHE.

5. VANESSA WILLIAMS - BETCHA NEVER.

6. AMY WINEHOUSE - LOVE IS A LOSING GAME.

7. NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS .

8. INDIA ARIE - BEAUTIFUL.

9. DINAH WASHINGTON - MAD ABOUT THE BOY.

10. COLBIE CAILLAT - BUBBLY.

11. SHANIA TWAIN - YOU’RE STILL THE ONE.

12. SUZANNE VEGA - ROSEMARY.

13. STING - SHAPE OF MY HEART.

14. DUFFY - MERCY. EGO EMPOWERMENT:

15. ROBYN - WITH EVERY HEARTBEAT.