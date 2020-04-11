Televizyonlarda psikolog olarak salgını yorumlayan Azra Kohen'den geri adım: Klinik psikolog değilim

Habertürk TV'de psikolog unvanı ile yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını yorumlayan Azra Kohen, klinik psikolog olmadığını, uygulamalı psikoloji eğitimi aldığını açıkladı.

Yazar Azra Kohen'le ilgili ortaya atılan 'sahte psikolog' iddialarında yeni bir gelişme yaşandı.

Azra Kohen konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak "Klinik psikolog olmadığını, uygulamalı psikoloji eğitimi aldığını" söyledi.

Azra Kohen, psikolog unvanının alınması için klinik psikolog olmak gerektiğini belirten kişilere öğrenci belgesiyle cevap vermişti. Ancak verdiği belgeler, iddia sahiplerini tatmin etmemiş, bunun 'psikolog' unvanını alması için yeterli olmadığını söylemişlerdi.