T24 LogoT24 Logo
Gündem

PSİKOLOG ALPER ENGELER'İ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ZANLIYA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)  Kadıköy'de psikolog Yard

11 Ocak 2018 20:07

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) 
Kadıköy\'de psikolog Yard. Doç. Dr. Alper Engeler\'i (49) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklanan H. E., hakkında, \"Kasten adam öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Geçen yıl 11 Ocak tarihinde 03.00 sıralarında Kadıköy Moda\'da tartıştığı psikolog Alper Engeler\'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan H. E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, H.E.\'nin gece tartıştığı Alper Engeler\'e bıçakla yaraladığı belirtildi. Alper Engeler\'in olay yerinde yaşamını yitirdiği anlatılan iddianamede, sanığın, \"Kasten adam öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
İddianamenin gönderildiği 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
-------------------
-Olaya ilişkin görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yüksel KOÇDHA  KadıköyYard Doç Dr Alper EngelerGeçenOcakKadıköy ModaAlper EngelerAnadolu Cumhuriyet BaşsavcılığıAğır Ceza MahkemesiGörüntü DökümüARŞİV Olaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24