Psikiyatristi Zerrin'e borderline teşhisi koydu

Star TV'de yayınlanan "Keyf-i Sibel" programına konuk olan Türk pop Müziği'nin ünlü yorumcusu Zerrin Özer, "Zor bir kadınım. Uçlarda yaşıyorum. Karşımdaki insanı mahvedebilirim. Hiçbir evde bir seneden fazla oturamıyorum" diyerek, psikiyatristinin kendisine 'borderline' teşhisini koyduğunu söyledi.



Çocuklukta yaşadığı travmaları ve hayatıyla ilgili hiç bilinmeyenleri Sibel Turnagöl'e anlatan Zerrin Özer, beş ay önce ayrıldığı ikinci eşi Levent Süren'le ilgili de inanılmaz açıklamalarda bulundu.



Eski eşimi hala seviyorum



"Levent çok özel, onunla akan sular duruluyor. Onu hala seviyorum. Levent benden evli bir kadın gibi hareket etmemi istedi ama ben zor bir insanım" diyen Zerrin Özer, evliliğinin rüya gibi geçtiğini ama her şeyin geçmişte kaldığını söyledi. Pop müziğin kadife sesli divası, yeni şarkısı "Ah İstanbul Harcadın Beni"yi de ilk kez Keyf-i Sibel'de yorumlayacak.



Borderline nedir



Borderline sınırda kişilik bozukluğu, kişilerle ilişkilerde ve duygularda tutarsızlıklar, ani dürtüsel davranışlar ile nitelendirilen psikolojik bir rahatsızlık. Belirtilerinden bazıları ise şunlar: Gerçek ya da olası bir terk edilmeyi önlemek için çılgınca çaba harcamak, başkalarına aşırı değer/değersizlik verme ile giden tutarsız ilişkiler, sonunu düşünmeden

aniden yapılan eylemler (madde kullanımı, hızlı ve tehlikeli araç kullanma, aşırı yemek yeme), tekrarlayan intihar girişimleri, sürekli duygusal değişkenlik hali, öfkeye hakim olamama...



